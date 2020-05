Co nowego na Player.pl w czerwcu? Platforma przygotowała masę hitów

Oto wszystkie propozycje filmowe, jakie zaserwuje nam w czerwcu Player.pl. Przeczytajcie opisy i zwiastuny produkcji i poszukajcie czegoś, co trafia w wasze gusta!

„G.I. Joe: Odwet” – w czerwcu

Podczas rutynowej misji oddział Joe zostaje zdradzony i prawie całkowicie wymordowany. Ocaleli członkowie ekipy postanawiają dowiedzieć się, kto stoi za atakiem oraz wymierzyć sprawiedliwość.



„G.I. Joe: Czas Kobry” – w czerwcu

Elitarna jednostka wojskowa, znana jako G.I. Joe, staje przed wielkim wyzwaniem, jakim jest zapobiegnięcie użycia śmiercionośnych rakiet mających wywołać chaos na całym świecie.



„Junior” – w czerwcu

Eksperyment naukowy wymyka się spod kontroli, kiedy zapłodniony mężczyzna postanawia urodzić dziecko.



„Top Gun” – w czerwcu

Uczniowie elitarnej jednostki lotniczej, Maverick i Tom Kasansky, rywalizują o tytuł najlepszego pilota.



„Zew krwi” – od 24 czerwca

Zrealizowany na podstawie klasycznej powieści Jacka Londona „Zew krwi” opowiada porywającą historię Bucka, psa o wielkim sercu, którego świat staje na głowie, gdy wprost z sielskiego domu w Kalifornii trafia na śnieżne pustynie Alaski podczas gorączki złota lat 90. XIX wieku. Jako nowicjusz w drużynie psich zaprzęgów – a później jej przywódca – Buck przeżywa przygodę życia, a ostatecznie odnajduje swoje prawdziwe miejsce w świecie i staje się panem swego losu.



„Kłamstewko” – od 11 czerwca

Gdy mieszkająca w Nowym Jorku Billi dowiaduje się o chorobie ukochanej babci Nai Nai, w pierwszym odruchu chce wskakiwać do samolotu, żeby się z nią pożegnać. Jednak rodzina Billi decyduje się zataić przed Nai Nai informację o jej stanie zdrowia i postanawia zorganizować rodzinne spotkanie pod pretekstem skleconego naprędce absurdalnie wielkiego, hucznego wesela jednego z kuzynów. Co z tego, że pan młody zna się ze swoją narzeczoną zaledwie od kilku tygodni! Wszystkie tajemnice są dozwolone, a dzięki temu przyjazd całej rodziny, rozsianej po całym świecie nie wzbudza podejrzeń ukochanej babci.



„Jak boss” – od 10 czerwca

Dwie koleżanki, Mia i Mel, wspólnie zakładają firmę kosmetyczną.



„Les Misérables: The Staged Concert” – od 8 czerwca

Brytyjska filmowa adaptacja musicalu „Les Misérables” z 1980 roku, będąca adaptacją powieści Victora Hugo z 1862 roku, nakręcona w teatrze Gielgud w londyńskiej dzielnicy West End 2 grudnia 2019 roku



„Curiosa. Sztuka uwodzenia” – od 5 czerwca

Paryż, rok 1895. Pierre Louÿs (Niels Schneider) jest paryskim dandysem i poetą, walczącym o uznanie w świecie literackim. Przyjaźni się z Henrim De Régnierem (Benjamin Lavernhe), który, tak jak on, jest do szaleństwa zakochany w Marie de Heredii – córce ich mentora – francusko-kubańskiego poety José-Marii de Heredii (Scali Delpeyrat). Pomimo gorących emocji żywionych do Pierre’a i za namową zadłużonego ojca, Marie wychodzi za mąż za lepiej sytuowanego Henriego. W obliczu tej sytuacji zraniony Pierre udaje się do Algierii, gdzie poznaję Zohar (Camélia Jordana) – kobietę, z którą dzieli pasję do fotografii erotycznej. Rok później, po powrocie do Paryża, mężczyzna ponownie spotyka Marie, która wyznaje mu, że tylko on jest prawdziwą miłością jej życia. Wkrótce nawiązują romans, dzięki któremu Pierre wprowadza ukochaną w świat pożądania, erotyzmu i fotografii.



„Chłopiec i Wilk” – od 5 czerwca

Hugo wyjeżdża na wakacje do babci – Sary (Carmen Maur). Starsza pani mieszka samotnie w domu nad brzegiem morza, a jej największym marzeniem jest zorganizowanie hucznego przyjęcia, na które stawi się cała rodzina. Kiedy na miejsce zaczynają przybywać kolejni goście, Sara opowiada im niezwykłą historię. Według niej – w dzień swoich 80-tych urodzin – zostanie porwana przez… wilka. Ma to być część umowy, którą ona i zwierzę zawarli wiele lat temu.



„Prawdziwa historia gangu Kelly'ego” – od 3 czerwca

Historia osławionego, wyjętego spod prawa Neda Kelly'ego i jego gangu.



„Głębia strachu” – od 3 czerwca

11 kilometrów pod powierzchnią oceanu coś się zbudziło… Grupa badaczy dna morskiego musi walczyć o przetrwanie po trzęsieniu ziemi, które niszczy ich podwodne laboratorium.



„Niania i wielkie bum” – od 1 czerwca

Akcja filmu rozgrywa się sto lat po wydarzeniach z "Niani". Obdarzona magicznymi umiejętnościami niania (Emma Thompson) opiekuje się dziećmi pochodzącymi ze wsi i miasta, które zostały ewakuowane podczas II wojny światowej.



„Flintstonowie” – od 1 czerwca

Fred Flinstone otrzymuje upragniony awans, co niekorzystnie wpływa na jego relacje z żoną i przyjaciółmi.



„Turbo” – od 1 czerwca

Niepozorny ślimak Turbo nieoczekiwanie nabywa niezwykłych mocy, pozwalających mu rozwijać zawrotną szybkość. Postanawia więc wziąć udział w wielkim wyścigu.



„Dom” – od 1 czerwca

Ekscentryczny przybysz z kosmosu, który doprowadza wszystkich do szału swym wiecznym optymizmem, musi uciekać przed ścigającymi go przedstawicielami swej własnej rasy i ukrywa się na Ziemi. Tu zaprzyjaźnia się z wyjątkowo upartą kilkunastoletnią dziewczyną i wspólnie z nią musi ocalić naszą planetę przed kosmiczną inwazją.



„Lorax” – od 1 czerwca

Ekranizacja jednej z najpiękniejszych bajek dr. Seussa, twórcy tak wspaniałych i pouczających historii, jak „Horton słyszy Ktosia”. Pragnący zdobyć serce wybranki młody chłopak dowiaduje się o Loraxie -- nieco zrzędliwym, lecz uroczym stworzeniu.



„Odległa kraina” – od 1 czerwca

Po tajemniczym wypadku samolotu chłopiec niespodziewanie budzi się samotnie na nieznanej wyspie, zamieszkanej przez kilka zwierząt i giganta, który za nim podąża. W towarzystwie pomocnego ptaszka przemierza na motocyklu niezwykłą krainę z nadzieją na powrót do domu.