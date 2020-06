Będzie drugi sezon programu „Down the road. Zespół w trasie”. Kossakowski: To dla mnie ważna chwila

Przemysław Kossakowski, który prowadzi program, nagrał krótkie wideo, które zamieścił na Instagramie. Przyznał w nim, że wie, że wiele już się nauczyliśmy od osób z zespołem Downa, jednak jeszcze wiele przed nami. Dlatego właśnie „zespół znów ruszy w drogę” .

Więcej na temat premiery programu podaje portal Wirtualne Media. Drugi sezon ma zostać pokazany już wiosną 2021 roku. – Od 8 lat staramy się w TTV pokazywać różne odcienie polskiej rzeczywistości i dotykać istotnych tematów. A takim jest na pewno sytuacja osób z zespołem Downa. Ich wakacyjne słodko-gorzkie perypetie wywołały mnóstwo wzruszeń i wzbudziły niezwykły odzew – przyznała Lidia Kazen.

Castingi do drugiej edycji programu „Down the road. Zespół w trasie” ruszyły 7 czerwca. Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić formularz na stronie www.downtheroad.pl.

„Down the road. Zespół w trasie” – o czym jest program?

Opowiada o szóstce młodych osób z zespołem Downa, które wraz z Kossakowskim ruszają w podróż swojego życia. Wspólnie odwiedzają sześć krajów, a w drodze zmierzają się ze stereotypami, które często określają ich jako niesamodzielnych i wymagających opieki.

Bohaterowie „Down the road. Zespół w trasie” próbują odnaleźć się w sytuacjach, w których dotąd nie mieli okazji brać udziału. Z pozoru proste, rutynowe czynności, nie są dla nich czymś oczywistym. To czas na przełamywanie własnych barier – lot helikopterem, spacer na wysokości albo nurkowanie w lodowatej wodzie.

