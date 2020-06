„W głębi lasu” i nowa produkcja Spike'a Lee. Te filmy i seriale zostały dziś dodane na Netfliksa

Platforma Netflix przed weekendem rozpieszcza swoich użytkowników. Oto wszystkie seriale i filmy, jakie zobaczymy od piątku 12 czerwca.

„Igrzyska śmierci: Kosogłos” część 2

Katniss Everdeen i przywódcy Dystryktu 13 rozpoczynają wielką ofensywą przeciwko Kapitolowi. Walka toczy się już nie tylko o przetrwanie, ale o przyszłość całego narodu.



„Igrzyska śmierci: Kosogłos” część 1

Katniss wraz z matką i siostrą mieszka w legendarnym, podziemnym dystrykcie trzynastym, który, wbrew kłamliwej propagandzie, przetrwał zemstę Kapitolu. Z nowymi przywódcami na czele, rebelianci przygotowują się do rozprawy z dyktatorską władzą. Katniss, mimo początkowych wahań, zgadza się wziąć udział w walce.



„Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia”

Po zwycięstwie w 74. Głodowych Igrzyskach, Katniss Everdeen oraz Peeta Mellark udają się na obowiązkowe Tournee Zwycięzców. Choć zuchwale złamali reguły rozgrywki, w glorii zwycięstwa odwiedzają kolejne dystrykty. Dowiadują się o fali zamieszek, do których przyczynił się ich niebywały wyczyn.



„Igrzyska śmierci”

Katniss pochodzi z Dwunastego Dystryktu, jednego z najbiedniejszych regionów w państwie Panem. Kiedy jej młodsza siostra zostaje wylosowana do udziału w Głodowych Igrzyskach, corocznym turnieju organizowanym przez bezwzględne władze, Katniss zgłasza się by zająć jej miejsce. Musi opuścić nie tylko rodzinę, której jest żywicielką, ale i Gale’a, który zdaje się być kimś więcej niż przyjacielem. Aby ich jeszcze zobaczyć, musi zwyciężyć w transmitowanych przez telewizję Igrzyskach. Przeżyć może tylko jeden uczestnik.



„Kipo I Dziwozwierze” sezon 2

Żyjąca pod kloszem dziewczyna trafia na przyspieszony kurs przetrwania, gdy w wyniku ataku mutanta trafia na powierzchnię, z dala od bezpiecznego podziemnego domu.



„Choked. Money talks”

Pracownica banku, obciążona długami jej bezrobotnego męża – i własnymi niespełnionymi marzeniami – znajduje w swoim domu tajne źródło pozornie nieograniczonej gotówki.



„Nie ma jak w rodzinie” sezon 4

Życiowe perypetie rodziny Murphych w latach 70. W czasach, gdy dzieci były dziećmi, piwo lało się strumieniami, a facet mógł rozsiąść się po pracy przed telewizorem.



„Pięć pierwszych randek” sezon 2

W każdym pełnym flirtu i porażek odcinku jeden prawdziwy singiel umawia się na pięć randek w ciemno. Czy któremuś z nich uda się znaleźć kogoś godnego randki numer 2?



„Hotel Transylwania 3”

Tym razem Paka Draka wybierze się na ekskluzywne wakacje. Będą podróżować luksusowym potwornym statkiem. W końcu od codziennej pracy w Hotelu Transylwania trzeba kiedyś odpocząć. Czas na spokojne żeglowanie i korzystanie ze wszystkich dobrodziejstw statku - od upiornych zawodów w siatkówkę przez egzotyczne wycieczki aż po relaksujące opalanie pod światłem księżyca. Ale wakacje ze snów szybko stają się wakacjami z koszmarów, kiedy Mavis spostrzega, że Drac zakochał się w tajemniczej pani kapitan statku. Ericka ukrywa niebezpieczny sekret, który zagraża gatunkowi potworów.



„Whispers”

Niewyjaśniona śmierć, skrywane rodzinne sekrety. Wyciągnięta na światło dzienne przeszłość ujawnia zaskakującą prawdę.



„Pięciu braci”

Film nagrodzonego Oscarem Spike’a Lee. Czterech czarnoskórych weteranów — Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) i Melvin (Isiah Whitlock, Jr.) — wraca po latach do Wietnamu. Wraz z synem Paula (Jonathan Majors) wyrzuszają na poszukiwania szczątków swojego dowódcy (Chadwick Boseman) oraz ukrytego skarbu, a po drodze muszą stawić czoła ludziom i siłom natury, mierząc się zarazem z pokłosiem wiecznie żywej wojny w Wietnamie.



„W głębi lasu”

„W głębi lasu” obejmuje dwa wymiary czasowe: rok 1994 oraz 2019. Opowieść w zaskakujący sposób przedstawia losy warszawskiego prokuratora, Pawła Kopińskiego, który mimo upływu lat nie potrafi otrząsnąć się po stracie ukochanej siostry, zaginionej w niewyjaśnionych okolicznościach podczas obozu letniego. Niespodziewane odnalezienie ciała, którego śmierć zdaje się być powiązana ze zniknięciem dziewczyny, może w końcu doprowadzić do przełomu w śledztwie. Policja podejrzewa, że ofiarą jest chłopiec, który zniknął bez śladu wraz z siostrą Pawła 25 lat temu. Nadzieję na rozwiązanie sprawy przyćmiewają jednak głęboko skrywane rodzinne tajemnice, których wyjście na jaw może sprawić, że wszystko, co Paweł przez lata budował legnie w gruzach.