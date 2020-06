HBO zamyka platformę HBO GO w związku z premierą HBO Max

Na nowo uruchomionej platformie HBO Max pojawiło się ponad 1,8 tysięcy filmów i seriali. Użytkownicy znajdą tam zarówno znane produkcje jak i te oryginalne dostępne pod marką Max Originals. Miesięczna subskrypcja na platformie kosztuje 14,99 dolarów. W związku z uruchomieniem HBO Max koncern zapowiedział zamknięcie HBO GO w Stanach Zjednoczonych. To zrodziło pytania, co dalej z tą platformą w Polsce.

W tej sprawie dziennikarze portalu Wirtualne Media skontaktowali się z Agnieszką Niburską, szefową marketingu i public relations w HBO Polska. Jak zaznaczyła, termin premiery HBO Max na naszym rynku wciąż jest nieznany. – Ostatnie ogłoszenia na rynku amerykańskim o wygaszaniu HBO GO dotyczą wyłącznie USA. HBO GO nadal będzie obecne na rynku międzynarodowym, w tym w Polsce – przekazała.