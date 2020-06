Ruszyły castingi do 2. edycji programu „Love Island. Wyspa miłości”. Kiedy premiera show?

Drugą edycję najgorętszego reality show ponownie poprowadzi Karolina Gilon – modelka i prezenterka telewizyjna. „Love Island. Wyspa miłości” to program, w którym grupa ludzi ma szansę przeżyć niezwykłą przygodę i znaleźć miłość swojego życia. Jak zapowiada telewizja Polsat, uczestnicy programu muszą mieć pomiędzy 18 a 35 rokiem życia i być singlami. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej Polsatu.

„Popularność uczestników pierwszej edycji najgorętszego reality show w historii telewizji nie budzi wątpliwości. Udział w programie zapewnia rozpoznawalność i pozycję czołowych influencerów na polskim rynku. Zwycięstwo w programie Sylwii i Mikołaja zaowocowało nie tylko gorącym uczuciem, ale także udziałem w najnowszej edycji »Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami«! Z kolei Marietta powróciła do śpiewania po długiej przerwie i nagrała swój pierwszy profesjonalny singiel oraz teledysk” – zachęca Polsat w komunikacie.

