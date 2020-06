Drań, tchórz, ofiara. HBO pokazało zwiastun filmu o Royu Cohnie, oskarżycielu w procesie Rosenbergów

W filmie dokumentalnym HBO „Drań, tchórz, ofiara: Historia Roya Cohna” zobaczymy nigdy wcześniej nie prezentowane materiały archiwalne, które w nowym świetle pokazują życie Roya Cohna. Dokument przedstawia wydarzenia z bardzo osobistej perspektywy, bo został wyreżyserowany przez Ivy Meeropol („Indian Point”, dokument „Heir to an Execution”), wnuczkę Juliusa i Ethel Rosenbergów. Reżyserka przez całe życie czuła do Cohna odrazę, ale jednocześnie fascynowała ją osoba prawnika, który był oskarżycielem w procesie jej dziadków, doprowadził do ich skazania w sądzie federalnym i nalegał na wykonanie wyroku śmierci.

Dokument jest zapisem życia Cohna począwszy od późnych lat 50., kiedy pełnił on obowiązki głównego doradcy senatora Josepha McCarthy’ego i zaczął zdobywać coraz większe polityczne wpływy i władzę. W latach 80. Roy Cohn został ulubieńcem administracji Ronalda Reagana, dał się poznać jako zajadły homofob, został też politycznym mentorem młodego Donalda J. Trumpa. Zmarł na AIDS w 1986 roku.

W filmie zobaczymy wiele nowych, niepublikowanych wcześniej materiałów archiwalnych oraz odnalezione niedawno nagrania bardzo szczerych rozmów Roya Cohna z dziennikarzem Peterem Manso. Zarejestrowane zostały one u szczytu kariery Cohna, który miał ogromne wpływy w rządzącym się własnymi prawami nowojorskim świecie biznesu i polityki. Barwna biografia prezentuje także sylwetki członków rodziny, przyjaciół, kolegów, pracowników, kochanków i przeciwników Cohna. Dokument jest kroniką najważniejszych okresów w życiu prawnika. Jednym z nich był czas spędzony w Provincetown, w stanie Massachusetts, gdzie Cohn nie krył się ze swoją orientacją i dzielił dom z Peterem Manso oraz pisarzem Normanem Mailerem.

Był bliskim przyjacielem Donalda Trumpa

W filmie zobaczymy także wywiady z Johnem Waterssem, Cindy Adams, Alanem Dershowitzem, Tonym Kushnerem i Nathanem Lanem. Ten ostatni wcielił się w rolę Cohna we wznowionej w 2018 roku, nagrodzonej Pulitzerem i statuetką Tony, sztuce „Anioły w Ameryce”. Lane pokazuje jak niebezpiecznym człowiekiem był Roy Cohn, który zdobywał władzę dzięki pomówieniom i insynuacjom.

– Roy Cohn zdobył rozgłos jako oskarżyciel w sprawie moich dziadków, Ethel i Juliusa Rosenbergów, który domagał się wykonania na nich wyroku śmierci – mówi Ivy Meeropol. – Wiele lat później został prawnikiem, mentorem i bliskim przyjacielem młodego Donalda Trumpa. To doskonały moment, żeby zastanowić się nad historią naszego kraju. Bardzo cieszę się, że mogę pokazać swój film widzom HBO – dodaje reżyserka dokumentu.

O dokumencie

Dokument miał swoją światową premierę na Festiwalu Filmowym w Nowym Jorku w 2019 roku. Zaplanowana na 19 czerwca premiera na antenie HBO zbiega się z 67. rocznicą egzekucji dziadków Meeropol, czyli małżeństwa Rosenbergów.

„Dokument Drań, tchórz, ofiara: Historia Roya Cohna” został wyprodukowany dla HBO Documentary Films przez spółki Motto Pictures i Red 50 Production. Za reżyserię filmu odpowiada Ivy Meeropol. Obowiązki producentów pełnili Julie Goldman, Christopher Clements, Ivy Meeropol oraz Carolyn Hepburn, a współproducentów: Marissa Ericson i Peter Manso. Nancy Abraham i Lisa Heller pełną obowiązki producentów wykonawczych ze strony HBO.

Premiera filmu

Premiera filmu dokumentalnego „Drań, tchórz, ofiara: Historia Roya Cohna” („Bully. Coward. Victim. The Story of Roy Cohn”) odbędzie się w HBOGO już 19 czerwca. Premierowa emisja na antenie HBO zaplanowana została natomiast na 23 lipca na godzinę 21:40.