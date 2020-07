HBO GO udostępni filmy z sagi „Gwiezdne wojny”. Start w piątek 17 lipca, wszystkie będzie można obejrzeć od 7 sierpnia

Ostatnia trylogia, wieńcząca gwiezdną sagę, zakończyła się filmem „Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie”, który zawitał na ekrany kin pod koniec 2019 roku. Teraz HBO GO zapowiada, że na platformie znajdą się wszystkie filmy z uniwersum „Gwiezdnych Wojen”.

Do biblioteki HBO GO 17 lipca zostanie dodana pierwsza część sagi, czyli prequele: „Gwiezdne wojny: Mroczne widmo”, „Gwiezdne wojny: Atak klonów” oraz „Gwiezdne wojny: Zemsta Sithów”. W tej partii widzowie HBO GO dostaną również do obejrzenia animowane „Wojny klonów” i „Han Solo: Gwiezdne wojny – historie”.

Kolejna trylogia Star Wars na HBO GO od 24 lipca

24 lipca na HBO GO trafi najbardziej znana część trylogii, a zarazem nastarsza, czyli ta z lat 70-80. „Gwiezdne wojny: Nowa nadzieja”, „Gwiezdne wojny: Imperium kontratakuje” oraz Gwiezdne wojny: Imperium kontratakuje. W tej partii udostępniony zostanie też „Łotr 1”.

Wszystkie filmy sagi „Gwiezdne Wojny” dostępne od 7 sierpnia

Od piątku 31 lipca będą dostępne dwa filmy z ostatniej trylogii „Gwiezdnych Wojen”, najbardziej współczesna, czyli: „Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy” i „Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi” oraz „Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie”. 7 sierpnia zaś dodany zostanie ostatni film nowej trylogii „Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie”. Tym samym od piątku 7 sierpnia cała saga stanie się dostępna.

Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie

Finałowa część sagi. Członkowie Ruchu Oporu muszą skonfrontować się ze swoją przeszłością i ponownie stawiają czoła Najwyższemu Porządkowi.



Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi

Wraz ze zniszczeniem Republiki nastaje czas panowania Pierwszego Porządku. Najwyższy Przywódca Snoke chce zmiażdżyć resztki Ruchu Oporu i umocnić swoją pozycję. Ale nadzieja przetrwała: mistrz Jedi Luke Skywalker może jeszcze zmienić bieg wydarzeń.



Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy

Trzy dekady po pokonaniu Dartha Vadera i Imperium Galaktycznego pojawia się nowe zagrożenie. Złowieszczy Najwyższy Porządek próbuje zawładnąć galaktyką. Przeciwko niemu powstaje Ruch Oporu.



Gwiezdne wojny: Powrót Jedi

Imperium przygotowuje się do zniszczenia Rebelii jeszcze potężniejszą Gwiazdą Śmierci. Kiedy flota Rebeliantów podejmuje desperacki atak na gwiezdną flotę Imperium, losy całej Galaktyki wydają się zależeć od krytycznej rozgrywki ojca z synem – Luke staje bowiem twarzą w twarz z Lordem Darthem Vaderem...



Gwiezdne wojny: Imperium kontratakuje

Po zniszczeniu Gwiazdy Śmierci, walka o Galaktykę nasila się. Siły Imperium zapędzają Rebeliantów na lodową planetę Hoth. Kiedy Han Solo i księżniczka Leia trafiają do Podniebnego Miasta Bespin, gdzie zostają pochwyceni przez Imperium, Luke Skywalker zaczyna trenować pod okiem mistrza Jedi – Yody. Kiedy rusza im z pomocą, musi stoczyć okrutny pojedynek na miecze świetlne z samym Darthem Vaderem i stawić czoła rewelacji, która zmieni na zawsze jego życie i przeznaczenie.



Gwiezdne wojny: Nowa nadzieja

Luke Skywalker łączy siły z rycerzem Jedi, zarozumiałym pilotem, Wookiee i dwoma droidami, aby ocalić galaktykę przez złowrogim Imperium, jednocześnie próbując uratować księżniczkę Leię z rąk Dartha Vadera.



Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie

W czasach wielkiego galaktycznego konfliktu grupa bohaterów pod wodzą zbiegłej buntowniczki Jyn Erso oraz szpiega Rebelii Cassiana Andora, podejmuje się desperackiej misji, by wykraść plany Gwiazdy Śmierci, najpotężniejszej broni Imperium.



Han Solo: Gwiezdne wojny - historie

Młody i odważny Han Solo na pokładzie Sokoła Millennium przemierza galaktykę w poszukiwaniu przygód. W trakcie serii śmiałych eskapad w głąb przestępczego półświatka, Han Solo zaprzyjaźnia się ze swoim przyszłym drugim pilotem Chewbaccą i spotyka osławionego hazardzistę Lando Calrissiana.



Gwiezdne wojny: Zemsta Sithów

Wojny Klonów trwają już trzy lata, kiedy Jedi ratują kanclerza Palpatine'a przed Hrabią Dooku. Gdy Obi-Wan tropi nowe zagrożenie, Anakin działa jako podwójny agent między Radą Jedi a Palpatinem i zostaje wciągnięty w jego złowrogi plan rządzenia galaktyką.



Gwiezdne wojny: Atak klonów

Mija dziesięć lat od pierwszego spotkania i bitwy o Naboo. Anakin Skywalker nawiązuje zakazany romans z Senator Padmé Amidalą, podczas gdy Obi-Wan Kenobi bada sprawę zamachu na życie Senator i odkrywa tajną armię klonów stworzoną przeciwko Jedi.



Gwiezdne wojny: Mroczne widmo

Pierwszy prequel Gwiezdnych Wojen jest opowieścią o dwóch rycerzach Jedi, którzy chronią królową Amidalę w nadziei na zapewnienie pokojowego zakończenia międzyplanetarnego sporu handlowego. W trakcie kolejnych splotów wydarzeń spotykają na swoje drodze Anakina Skywalkera, chłopca obdarzonego niezwykłą mocą.