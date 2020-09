Żenujące zadanie w „Love Island”. Wróciły wspomnienia z najgorszych wesel

W poniedziałek 7 września wyemitowano kolejny odcinek reality show Polsatu „Love Island”. Tym razem, by utrzymać widzów przy telewizorach, twórcy postawili na śmiałą konkurencję. Przebywające na wyspie kobiety miały za zadanie nabrać kostek lodu do stanika, a następnie przekazać je mężczyznom, prosto do slipek. Wszystko to – oczywiście – bez użycia rąk. Na koniec musiały jeszcze tylko ogrzać zziębnięte krocza partnerów swoimi pośladkami.

Alicja częściowo się wyłamała, wygrała Oliwia

Większość uczestniczek bez najmniejszego protestu wykonała wspomnianą misję. Jedna z nich wyłamała się, modyfikując ostatni element. Alicja swojego partnera wymasowała stopami. Tłumaczyła, że woli dotykać w ten sposób kogoś, do kogo ma dystans. Konkurencję wygrała Oliwia, która również nieco zmodyfikowała ostatni element, i kolegę z programu wymasowała swoim biustem.

Uprzedmiotowienie kobiet

Internauci nie zostawili suchej nitki na konkurencji, która spokojnie mogłaby pojawić się na polskich weselach, będących inspiracją dla filmu Wojciecha Smarzowskiego pod tym właśnie tytułem. Pisali o współczuciu dla uczestniczek programu, zadanie nazywając „niesmacznym” i „żenującym”. Pojawiły się też głosy o seksualizacji i uprzedmiotowieniu kobiet.

Czytaj także:

Maja „Frytka” Frykowska krytykuje „Love Island” i „Hotel Paradise”. Pisze o „zwykłym bzykaniu”Czytaj także:

Stereotypy na sterydach, seks, agresja, skompromitowani celebryci i prezenterzy z zarzutami. Po co nam telewizja?Czytaj także:

„Love Island 2”. Poznajcie uczestników show Polsatu