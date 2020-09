Meller na zdjęciu sprzed lat. „Byłem niewinną dziewczynką. Zjadłem tabletkę i stałem się brzydkim chłopem”

Marcin Meller zamieścił na swoim Facebooku ironiczny wpis w którym nawiązuje do słów Jarosława Kaczyńskiego o jego bracie i do kontrowersyjnej wypowiedzi Rzecznika Praw Dziecka. Do wpisu dziennikarz dołączył zdjęcie sprzed lat.

„M uszę to wreszcie wykrzyczeć! To ja kiedy byłem niewinną dziewczynką ” – napisał Marcin Meller publikując na Facebooku czarno-białe zdjęcie sprzed lat, na którym został sfotografowany w kobiecym przebraniu. „ Pewnego dnia przyszli do szkoły ONI. Bezwzględni i okrutni edukatorzy seksualni ” – ironizuje Meller. „ Omotali mnie proponując tabletki na poprawę pamięci, bo wiedzieli, że startuję w konkursie historycznym „Bracia Kaczyńscy jako założyciele Solidarności i pogromcy światowego komunizmu”. Dałem się zwieść, zjadłem tabletkę i stałem się brzydkim, nieszczęśliwym chłopem ” – kończy swój wpis. O co chodzi we wpisie Mellera? W swoim wpisie dziennikarz nawiązuje do dwóch głośnych wypowiedzi z ostatnich dni. Pierwsza to szeroko komentowana wypowiedź Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka o edukatorach seksualnych, kórzy mieli podawać dzieciom środki farmakologiczne na zmiane płci. Z kolei ironia dotycząca konkursu historycznego to nawiazanie do odsłonięcia wystawy pt. „Lech Kaczyński. Człowiek Solidarności” i słów Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził, że jego brato degrał „bardzo wielką, można nawet powiedzieć, decydującą rolę w powołaniu 17 września 1980 roku »Solidarności«”.