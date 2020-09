Milena Rostkowska-Galant i Jacek Jeschke odpadli z „Tańca z gwiazdami”. Wieniawa zwyciężyła w odcinku weselnym

W piątek 25 września mogliśmy zobaczyć 6. odcinek „Tańca z gwiazdami”. To już 11. edycja show, którą przerwała pandemia koronawirusa, a teraz powróciła na antenę Polsatu. Najnowszy odcinek przebiegał pod dyktando wesel – taneczne pary wcielały się w pary młode i tańczyły do weselnych hitów.

„Taniec z gwiazdami”. Odpadli Milena Rostkowska-Galant i Jacek Jeschke

Po zmaganiach na parkiecie przyszło do głosowania nad tym, która z par powinna odpaść. W ostatecznym rozrachunku odpadli Milena Rostkowska-Galant i Jacek Jeschke, który tańczyli paso doble do przeboju Ich Troje „A wszystko to.”.., a śpiewał im sam Michał Wiśniewski. To jednak nie wystarczyło: para dostała od jurorów ze wszystkich (22 punkty), a widzowie nie pospieszyli im z pomocą.

6. odcinek wygrali Julia Wieniawa i Stefano Terrazzino, którzy tańczyli rumbę. Zdobyli najwyższe noty od jurorów.

Milena Rostkowska-Galant. Kim jest?

Milena Rostkowska-Galant, która odpadła z „Tańca z gwiazdami”, to prezenterka telewizyjna związana z Polsatem i Polsat News. Pierwsze kroki stawiała w stacji TV4, w Polsacie w przeszłości prowadziła m.in. program „Piosenka na życzenie”. Internetowa Miss Polski 2011.

