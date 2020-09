„Rolnik szuka żony 7". W niedzielę nowy odcinek. Co się wydarzy?

W kultowym reality show TVP „Rolnik szuka żony” nadszedł czas trudnych decyzji. Po wstępnym spotkaniu z wybranymi po przeczytaniu listów osobami, pora na konkrety. W dzisiejszym odcinku rolnicy będą mieli okazję poznać bliżej swoich potencjalnych partnerów i partnerki. Pomogą im w tym specjalnie przygotowane zadania. Czy to wystarczy, żeby Dawid, Magda, Maciej, Józef i Paweł podjęli decyzje, kogo chcą poznać bliżej? Cóż, musi.

Każdy z uczestników będzie musiał bowiem postawić na trójkę osób, które zostaną zaproszone do kolejnego etapu. Ci, których wybiorą kandydaci, będą mieli okazję pojechać do ich domów. Kilka dni spędzonych w gospodarstwach rolników to kolejna okazja, by bliżej się poznać i zweryfikować swoje wyobrażenia o wsi, pracy na roli, ale też samych uczestnikach.

„Rolnik szuka żony” – w telewizji i online

Program „Rolnik szuka żony” można oglądać co niedzielę o godz. 21:15 na antenie TVP1. Najnowsze odcinki są dostępne także w internecie na platformie VOD TVP. W tym przypadku trzeba jednak poczekać, aż zakończy się emisja w telewizji.

„Rolnik szuka żony 7” – uczestnicy

W siódmej edycji programu "Rolnik szuka żony" miłości szuka pięcioro uczestników - jedna kobieta i czterech mężczyzn. Poznajcie ich!

