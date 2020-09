„Rolnik szuka żony”. Kim jest Magda, jedyna kobieta w tej edycji?

Program „Rolnik szuka żony” to od lat hit Telewizji Polskiej. Choć zazwyczaj do programu zgłaszają się panowie, w historii nie brakowało też kobiet, które w ten sposób szukały miłości. W najnowszej, siódmej już edycji, płeć piękną reprezentuje 27-letnia Magdalena. Co wiadomo o pięknej Wielkopolance?

Magdalena razem z rodzicami i bratem prowadzi gospodarstwo w Wielkopolsce. – Zajmujemy się produkcją ziemniaka. Jadalnego i przemysłowego, różnego rodzaju zboża, uprawiamy też kukurydzę- relacjonowała w wizytówce. Chwaliła tę pracę ze względu na wolność i swobodę w planowaniu własnego czasu. Poza pracą na roli, 27-latka zajmuje się także kosmetologią. Jej pasją są motocykle. – To dla mnie odskocznia. Gdy zakładam kask, czuję, że wszystkie troski zostają za mną. Liczy się tylko ten moment – opowiadała. Magda. Był ślub, a później rozczarowanie Uczestniczka „Rolnik szuka żony” ma za sobą nieudany związek. Pół roku po ślubie Magdalena dowiedziała się, że mąż ją zdradzał. Zapewnia jednak, że przeszłość ma już za sobą – i mentalnie, i formalnie. – Chciałabym znowu stanąć przed ołtarzem – mówiła w początkowym odcinku. Szansę na nową miłość z pewnością da jej program. Do Magdaleny zgłosiła się bowiem rekordowa liczba kandydatów. Czy wśród nich znajdzie się ten jedyny? Dowiemy się, śledząc program TVP. Kolejne odcinki co niedziela o godz. 21:15. „Rolnik szuka żony” – uczestnicy Józef swoje kandydatki zaprosił do Muzeum Wsi Lubelskiej



