„Rolnik szuka żony”. Internauci oburzeni zachowaniem Józefa. „Zabiera się za macanie od razu”

66-letni Józef to najstarszy w tej edycji uczestnik show TVP „Rolnik szuka żony” . W 3. odcinku programu farmer z woj. lubelskiego, podobnie jak inni uczestnicy, poznawał bliżej swoje kandydatki na partnerkę. Rolnicy spędzali dzień z piątką osób, by następnie wyłonić te trzy, które zaproszą do swoich gospodarstw.

Józef zdecydował się na gry na świeżym powietrzu, co z kolei stało się do niego okazją do skrócenia dystansu z zaproszonymi kobietami. Zdaniem wielu osób mężczyzna zachowywał się zbyt nachalnie, czemu internauci dali wyraz w komentarzach. Na Instagramie „Rolnik szuka żony” przy zdjęciu Józefa i konkurujących o niego kobiet pełno jest wpisów krytykujących rolnika.

„Obrzydliwy facet. Może dla podkręcenia emocji powinien dostać w pysk. Chociaż tu raczej wypadałoby żeby producent zwrócił Panu uwagę, że jego zachowanie jest nie na miejscu” - pisze jedna z osób. „Na miejscu tych kobiet już dawno bym zrezygnowała.. Żenujący” - komentuje kolejna internautka. „Co za oblech” - stwierdza kolejna, zwracając uwagę, że rozmowy i żarty mężczyzny kręciły się głównie wokół seksu. „Dziadki jak zwykle trzymają w tym programie poziom zboczonych erotomanów” - podsumował inny internauta. „Bardzo niekomfortowo ogląda się takie zachowanie!” - stwierdziła inna kobieta. „Chyba zabrakło jednej pani...takiej co by lewym prostym pokazała staremu erotomanowi, gdzie na łapska trzymać” - skwitowała dyskusję kolejna osoba.

