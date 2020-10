Wpadki na paskach w TVP Info. Zła passa trwa, dołącza „Wiesława Stalowa”

W programie „W tyle wizji” nadal można trafić na osobliwe paski. Tym razem jedna z rozmówczyń w piątkowym wydaniu została podpisana jako „Wiesława Stalowa, Wola”. Jak nietrudno się domyślić, w rzeczywistości była to pani Wiesława ze Stalowej Woli. I można by pomyśleć, że to zwykła pomyłka, gdyby nie fakt, że to nie pierwszy raz, a inne były jeszcze bardziej komiczne.

„W tyle wizji” to odpowiedź na emitowane w TVN24 „Szkło kontaktowe” w wersji TVP Info. Kilka miesięcy po ekranowym debiucie telewizja publiczna zdecydowała się również przygotować kolejny format - „W tyle wizji Extra”. Gospodarzami programu są m.in. Marcin Wolski, Rafał Ziemkiewicz, Stanisław Janecki oraz Magdalena Ogórek. Prowadzący w humorystyczny sposób podsumowywują najważniejsze wydarzenia dnia, a także rozmawiają z widzami. Właśnie telefony od widzów stanowią ostatnio niemałą rozrywkę dla internautów. Wszystko za sprawą podpisów, które pojawiają się na belkach. Zazwyczaj powinno to być imię rozmówcy i miejscowość, z której pochodzi. I tak przeważnie jest. Obok przykładowego pana Andrzeja z Krakowa, mamy bowiem tak osobliwe postaci jak „Stanisław Starnowa, Tarnów”; „Hanna Zlublina, Lublin” czy „Małgorzata Skłobucka, Kłobuck”. Nie inaczej było w piątkowym programie, gdy paskowy podpisał panią Wiesławę ze Stalowej Woli jako „Wiesława Stalowa, Wola” .

„W tyle wizji”. Wpadki na paskach Galeria: