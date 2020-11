„Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Finał dla Czadomana. Zobaczcie jego najlepsze występy!

Do finału 13. sezonu „ Twoja Twarz Brzmi Znajomo” dotarła czwórka uczestników, a najlepszego spośród nich wyłoniło jury w składzie: Małgorzata Walewska, Adam Strycharczuk, Katarzyna Skrzynecka i Kacper Kuszewski. Finaliści jak co tydzień stanęli przed trudnymi zadaniami. Jako pierwszy wystąpił Czadoman, który wcielił się w legendę polskiej sceny – Krzysztofa Cugowskiego. Wokalista disco polo zmierzył się z wielkim przebojem „Budki suflera” – „Jest taki samotny dom” . Jego wykonanie wzbudziło entuzjazm jurorów. Myślę, że powinieneś to robić na co dzień. W operze bym Cię widziała – skomentowała Walewska.

Druga z finalistek, znana z „The Voice of Poland” Marta Gałuszewska wzięła na warsztat Dua Lipę i jej przebój „Don't Start Now” . Jako trzecia wystąpiła Gosia Andrzejewicz, która wcieliła się w rolę fenomenalnej Brytyjki Adele, by wykonać „Set fire to the rain” . Filip Gurłacz zaprezentował się w hicie Stinga „Fragile” .

Czadoman wygrał „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” . Kim jest?

Po główną wygraną – 100 tysięcy złotych – sięgnął Czadoman - Paweł Dudek. Zwycięzca „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” to wokalista disco polo i dance. Zaczynał od występów z zespołem Arena, który wykonywał muzykę rockową. Stopniowo odchodził jednak w kierunku bardziej tanecznym, a od 2013 publiczność zna go jako Czadomana. Ma na swoim koncie hity takie jak „Ryda tańczy jak szalona” czy „Chodź na kolana” . Był jednym z jurorów programu „Disco Star” na antenie Polo TV.

Czadoman – droga do finału

Zobaczcie występy Czadomana, które utorowały mu drogę do finału. Co ciekawe, w jednym z odcinków wokalista miał okazję wcielać się w rolę innego wokalisty Budki Suflera – Felicjana Andrzejczaka. Wykonał wówczas inny hit zespołu z Lublina – „Jolka, Jolka pamiętasz” .

