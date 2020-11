Michał Olszański oskarżany o molestowanie. „To jest kompletnie nieadekwatne”

Chodzi o artykuł, jaki ukazał się w najnowszym wydaniu „Press”. Na łamach dwumiesięcznika przedstawiono sylwetkę Michała Olszańskiego z punktu widzenia wspomnień jego współpracowniczek.

„Wykonywał w powietrzu taki ruch, jakby chciał złapać za pierś i mówił: »Dziewczyny, zbliżają się badania okresowe«. W końcu dostał ksywkę »Mammograf«” – mówi była dyrektor Trójki Magda Jethon.

Jak wspomina z kolei była dziennikarka Trójki Anna Rokicińska, niektóre kobiety reagowały na zachowanie Olszańskiego nerwowo. „Łapał kobiety za biust, ale to wtedy nie wzbudzało wielkiego sprzeciwu. Ja zareagowałam mocno” – wspomina Karolina Korwin-Piotrowska.

Michał Olszański: To jest kompletnie nieadekwatne

Do zarzutów współpracowniczek odniósł się na łamach „Press” także sam Olszański. „Lubię komplementować kobiety i nie ukrywam, że ładny biust robi na mnie wrażenie. Nigdy jednak nie dotykałem piersi obcych kobiet. Nie znajdzie pani kobiety, która by się na to poskarżyła. Nigdy bym sobie na to nie pozwolił” – powiedział.

„To jest kompletnie nieadekwatne, żeby przypisywać mi molestowanie kobiet. To, że mam opinię mężczyzny, który reaguje na wygląd kobiet i ich biust, nie uważam, żeby było dla mnie czymś dyskwalifikującym, bo absolutnie nie przekraczam oczywistych granic, które kobiety stawiają. Wręcz przeciwnie zawsze podkreślam, że mam do nich szacunek i dobrze czuję się w ich towarzystwie. Sprawa jest niepotrzebnie rozdmuchana” – dodaje.

Prezes spółki 357 reaguje na doniesienia

Do sprawy odniósł się również prezes spółki 357, która będzie odpowiadać za bieżące zarządzanie Radiem 357. To właśnie w tej rozgłośni pracuje aktualnie Michał Olszański.

Jak napisał Paweł Sołtys na Twitterze: W Radiu 357 nie ma przyzwolenia na jakiekolwiek zachowania wykraczające poza standardy profesjonalne, w tym molestowanie seksualne. Gdyby się pojawiły – będziemy reagować z całą stanowczością. Natomiast z sytuacjami opisywanymi w materiale Radio 357 nie ma nic wspólnego.

Kim jest Michał Olszański?

Michał Olszański to jeden z najpopularniejszych polskich dziennikarzy. Przez ponad dekadę był współprowadzącym program „Pytanie na śniadanie”. Widzowie znają go również z prowadzenia programu „Magazyn Ekspresu Reporterów” w TVP.

Olszański współpracował także z Radiową Trójką. Obecnie jest związany ze wspomnianym wyżej Radiem 357, które powstało po tegorocznych masowych odejściach dziennikarzy z Polskiego Radia.

