Finał Hotel Paradise 2 dziś w TVN7 i online. Kto wygra? Ata i Artur czy Sonia i Łukasz?

Przygoda w Hotelu Paradise na wyspie Bali dobiega końca. Uczestnicy, którzy wzięli udział w tegorocznej edycji, mieli kilka tygodni, by znaleźć sobie partnera. Co siedem dni, podczas rajskich rozdań, potwierdzali swoją chęć do pozostania w parach, w których byli, bądź zmieniali sojusze.

Nad tym, żeby poziom emocji pozostawał na najwyższym poziomie, czuwała prowadząca – modelka i influencerka – Klaudia El Dursi. Nie brakowało nieoczekiwanych zwrotów akcji, powrotów czy spektakularnych rozstań. Z programu odpadali faworyci – Kamil Piórkowski czy Ivan Yevtushenko i Ania Matyasek. W przedostatnim odcinku, decyzją innych uczestników, program opuścili Magda Jankowska i Robert Kapica.

Kto dostał się do finału Hotel Paradise 2?

Po wielu perypetiach, do finału doszli Sonia Szklankowska i Łukasz Karpiński oraz Ata (Beata Postek) i Artur Sargsyan. W czwartek dowiemy się, która z par sięgnie po zwycięstwo. Ostateczna rozgrywka nastąpi tak naprawdę wewnątrz pary – na koniec uczestnicy będą musieli bowiem zdecydować, czy podzielą się z partnerem, czy zgarną pieniądze tylko dla siebie.

Hotel Paradise 2. Kim są finaliści? Ata i Artur

Finaliści drugiej edycji Hotelu Paradise mają za sobą burzliwą drogę w programie. Artur, zanim trafił do pary z Atą, przez długi czas tworzył duet z Dominiką. Gdy do programu weszła energiczna 27-letnia Ata, 22-latek zmienił swoje preferencje. Poprzedniej partnerce wyjaśnił, że „brakowało fal” i związał się z Atą. Ta, choć sporo łączyło ją z Ivanem, ostatecznie na jednym z Rajskich Rozdań postawiła na Artura i to z nim dotarła do finału.

Artur Sargsyan ma 22 lata i pochodzi z Poznania, choć jego ojczyzną jest Armenia. Pracuje na budowie. 27- letnia Ata, a właściwie Beata Postek, mieszka w Warszawie, gdzie z bratem prowadzi zakład fryzjerski.

Hotel Paradise 2. Kim są finaliści? Sonia i Łukasz

Druga para, która dotarła do finału, ma za sobą jeszcze bardziej burzliwą historię. Łukasz decyzją Magdy opuścił Hotel Paradise 2 na samym początku, by w jednym z późniejszych odcinków wrócić. Sonia, która przez większosć programu deklarowała gorące uczucie do partnera Magdy - Roberta, zmieniała partnerów. Była w parze m.in. z Krystianem, czy Adamem. W jednym z ostatnich odcinków, mogąc wybierać spomiędzy wszystkich uczestników, zdecydowała się na Łukasza. Ten wcześniej lawirował miedzy nią a Julią. Sonia i Łukasz w odcinkach poprzedzających finał przeżyli wiele kłótni, a kobieta sama przyznawała, że są najmniej dopasowaną parą.

20-letnia Sonia Szklanowska pochodzi z Bydgoszczy, gdzie prowadzi salon kosmetyczny. 24-letni Łukasz Karpiński jest trenerem personalnym. Mieszka w Warszawie.

Hotel Paradise. Na czym polega finał?

Jak będzie przebiegał finał? Zasady wyjaśnia TVN.

Partnerzy staną na dwóch końcach ścieżki, na której jak na drabince widoczne są rosnące kwoty pieniędzy. Stoją na polach z najmniejszą kwotą. Im bliżej siebie, tym kwoty się zwiększają. Każde trzyma w ręku złotą, szklaną kulę. Na hasło prowadzącej rozpoczynają powolny marsz na środek ścieżki, gdzie mogą się spotkać.

Jeśli dojdą oboje na środek, zabierają ze sobą całą wygraną i dzielą się nią na pół. Mogą jednak zbić kulę wcześniej – wtedy ta osoba otrzyma całą kwotę na której stała, a jej partner odchodzi z niczym – czytamy na stronie TVN.

Pierwsza edycja Hotelu Paradise w Polsce zakończyła się wygraną Marietty Witkowskiej i Krzysztofa "Chrisa" Duckiego. Para zdecydowała się dotrzeć do środka ścieżki wspólnie i podzielić się wygraną. Czy uczestnicy drugiej edycji pójdą ich śladem? Odpowiedź poznamy wkrótce

Hotel Paradise 2. Gdzie oglądać finał?

Finałowy odcinek Hotelu Paradise 2 wyemitowany zostanie w czwartek 19 listopada o godz. 20:30 na antenie TVN7. Program można oglądać także online po godz. 20:30 na Player.pl.

