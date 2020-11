Hotel Paradise 2. W finale Ata i Artur oraz Sonia i Łukasz. Kim są?

Hotel Paradise 2 można było śledzić na antenie TVN7 i w online – w Player.pl od 31 sierpnia. Po wielu tygodniach zmagań, zmianach par, licznych konkurencjach i rozgrywkach, do finału dobrnęli Sonia Szklankowska i Łukasz Karpiński oraz Ata (Beata Postek) i Artur Sargsyan. Co wiadomo o uczestnikach finałowego odcinka?

Hotel Paradise 2. Kim są finaliści? Ata i Artur

Finaliści drugiej edycji Hotelu Paradise mają za sobą burzliwą drogę w programie. Artur, zanim trafił do pary z Atą, przez długi czas tworzył duet z Dominiką. Gdy do programu weszła energiczna 27-letnia Ata, 22-latek zmienił swoje preferencje. Poprzedniej partnerce wyjaśnił, że „brakowało fal” i związał się z Atą. Ta, choć sporo łączyło ją z Ivanem, ostatecznie na jednym z Rajskich Rozdań postawiła na Artura i to z nim dotarła do finału.

Artur Sargsyan ma 22 lata i pochodzi z Poznania, choć jego ojczyzną jest Armenia. Pracuje na budowie. 27- letnia Ata, a właściwie Beata Postek, mieszka w Warszawie, gdzie z bratem prowadzi zakład fryzjerski.

Hotel Paradise 2. Kim są finaliści? Sonia i Łukasz

Druga para, która dotarła do finału, ma za sobą jeszcze bardziej burzliwą historię. Łukasz decyzją Magdy opuścił Hotel Paradise 2 na samym początku, by w jednym z późniejszych odcinków wrócić. Sonia, która przez większość programu deklarowała gorące uczucie do partnera Magdy – Roberta, zmieniała partnerów. Była w parze m.in. z Krystianem, czy Adamem. W jednym z ostatnich odcinków, mogąc wybierać spomiędzy wszystkich uczestników, zdecydowała się na Łukasza. Ten wcześniej lawirował miedzy nią a Julią. Sonia i Łukasz w odcinkach poprzedzających finał przeżyli wiele kłótni, a kobieta sama przyznawała, że są najmniej dopasowaną parą.

20-letnia Sonia Szklanowska pochodzi z Bydgoszczy, gdzie prowadzi salon kosmetyczny. 24-letni Łukasz Karpiński jest trenerem personalnym. Mieszka w Warszawie.

Hotel Paradise 2. Gdzie oglądać finał?

Finałowy odcinek Hotelu Paradise 2 wyemitowany zostanie w czwartek 19 listopada o godz. 20:30 na antenie TVN7. Program można oglądać także online po godz. 20:30 na Player.pl.

