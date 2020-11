Wykorzystał trzy koła ratunkowe przy jednym pytaniu. Spore kłopoty uczestnika „Milionerów”

Adam Biniszewski z Grodziska Mazowieckiego wziął udział w programie „Milionerzy” emitowanym w poniedziałek 23 listopada. Bez problemów poradził sobie z pierwszymi trzema pytaniami. Jednak pytanie za 5 tysięcy złotych sprawiło mu duże kłopoty.

„Millionerzy”. Pytanie o dwóch prezydentów sprawiło kłopoty uczestnikowi

Pytanie, które usłyszał Adam Biniszewski brzmiało: „Który kraj w grudniu 2018 roku miał jednego prezydenta, a w styczniu 2019 już dwóch?”

Odpowiedzi były następujące:

A: Egipt

B: Pakistan

C: Wenezuela

D: Ukraina

Gracz rozważał udzielenie odpowiedzi „Ukraina”. Ale nie był pewien, więc postanowił skorzystać z kół ratunkowych.

„Milionerzy”. Uczestnik wykorzystał trzy koła ratunkowe przy jednym pytaniu

Najpierw uczestnik poprosił o pomoc publiczność. W pytaniu o to, który kraj miał dwóch prezydentów w styczniu 2019 roku 53 proc. publiczności wskazało, że to Wenezuela, 31 proc. zagłosowało na Ukrainę, 11 proc. na Pakistan i 5 proc. na Egipt.

Wskazanie publiczności nie przekonało jednak pana Adama, który zaczął się wahać pomiędzy Wenezuela i Ukrainą. Dlatego postanowił wykorzystać drugie koło ratunkowe - telefon do przyjaciela.

Znajomy gracza nie potrafił wskazać poprawnej odpowiedzi. Doradził jednak, że gdyby strzelał, to zaznaczyłby odpowiedź C: „Wenezuela”. Mimo to, pan Adam postanowił skorzystać także z ostatniego koła ratunkowego - pół na pół.

W wyniku zastosowania ostatniego koła ratunkowego pozostały jedynie dwie odpowiedzi – A: „Egipt” oraz C: „Wenezuela”. Gracz podjął decyzję o zaznaczeniu odpowiedzi C. Była to poprawna odpowiedź i mógł grać dalej.

W którym kraju w 2019 roku było dwóch prezydentów?

Rzeczywiście w styczniu 2019 roku w Wenezueli odbyły się masowe przeciw ponownemu wyborowi Nicolasa Maduro na prezydenta ze względu na oszustwa wyborcze przy liczeniu głosów. Jednocześnie Juan Guaido, przewodniczący demokratycznie wybranego parlamentu, ogłosił się tymczasowym prezydentem Wenezueli.

Wybór Maduro nie został uznany przez dużą część państw na świecie, które uznały Guaido za tymczasowego prezydenta. Spór i swoista dwuwładza trwa do dziś.

