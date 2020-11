Dominic D'Angelica usunięty z „Top Model”. Jego brat przerywa milczenie

Do informacji o wyroku w sprawie finalisty „Top Model” dotarł serwis plotkarski Pudelek.pl, który powołując się na rządowe strony hrabstwa Amador w Kalifornii przywołał historię z 2011 roku. Wynika z niej, że Dominic D’Angelica został wówczas skazany za uprawianie seksu oralnego z osobą poniżej 16. roku życia. 22-latek otrzymał wtedy wyrok 60 dni pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Trzy lata później władze uznały, że mężczyzna naruszył warunki zawieszenia i ponownie aresztowały go w 2014 roku, razem z jego bratem bliźniakiem Stefanem. Mężczyznom postawiono wówczas zarzuty pobicia, a Dominic trafił na 5 miesięcy do więzienia.

Zapoznając się z informacjami o kryminalnej przeszłości mężczyzny, TVN wykluczył go z finału tegorocznej edycji „Top Model”. „Ubolewamy, że taki uczestnik trafił do programu. W tej chwili sprawdzamy okoliczności, w jakich do tego doszło. Jeśli okaże się, że w procesie rekrutacji tego uczestnika nie zachowano należytej staranności, zostaną wyciągnięte konsekwencje” – czytamy w oświadczeniu stacji.

instagram

Brat finalisty „Top Model” przerywa milczenie

Do sprawy odniósł się na swoim Instagramie także brat Dominica – Stefen D'Angelica. Zapytany przez jednego z użytkowników o doniesienia na temat Dominica, Stefen stwierdził, że to nieprawdziwa informacja. Stefen D'Angelica stwierdził również, że jego brat „nie został skazany”, a w niedalekiej przyszłości bracia przedstawią swoją wersję wydarzeń w tej sprawie. Mężczyzna zapowiedział przeprowadzenie relacji na żywo, podczas której bracia mają odnieść się do wszystkich zarzutów.

Czytaj też:

„Top Model” i wyrok za seks z nieletnią. Dlaczego TVN nie wyłapał tego wcześniej?