Dokument „Diego” w otwartej telewizji. Gdzie można obejrzeć film o Maradonie?

„Diego Maradona przyjechał do Neapolu 5 lipca 1984 roku, a jego nowy klub zapłacił za niego rekordową kwotę. Charyzmatyczny Argentyńczyk był czczony na boisku i poza nim. Doprowadził też Napoli do pierwszego tytułu w lidze. Obraz przedstawia niezwykłe i niezapomniane historie o cudach, których piłkarz dokonał na boisku oraz opowiada o mrocznych dniach, które nadeszły potem” – czytamy w opisie dokumentu, który swoją światową premierę miał w maju 2019 roku.

Diego Maradona nie żyje. Rok temu powstał dokument o piłkarzu

Film został po raz pierwszy pokazany na festiwalu w Cannes, ale główny bohater produkcji nie pojawił się we Francji. Twórcy mieli zresztą problem z pokazaniem dokumentu Maradonie, który przez długi czas pozostawał nieuchwytny. – Kiedy umówiliśmy się, że przylecimy do niego do Dubaju, dzień przed spotkaniem napisał, że wybiera się do Kolumbii, a zaraz później do Argentyny. Mieliśmy już bilety do Ameryki Południowej, kiedy postanowił odwiedzić Białoruś, a po niej Moskwę – wspominał reżyser Asif Kapadia, który na swoim koncie ma produkcje takie jak „Senna” o brazylijskim trzykrotnym mistrzu Formuły 1 czy „Amy” o Amy Winehouse.

Twórcy posiłkowali się nie tylko wywiadami z historykami czy dziennikarzami, ale również korzystali z ponad 500 godzin niepublikowanych wcześniej nagrań z osobistych archiwów legendarnego piłkarza. Efektem ich pracy jest trwający około dwóch godzin dokument, który już w piątek będzie miał swoją premierę w otwartej telewizji.

Dokument „Diego” w telewizji. Gdzie i kiedy można go obejrzeć?

„Diego” zostanie wyemitowany w piątek 27 listopada na antenie TVP1. Dokument rozpocznie się o godz. 21, a dla osób nie mogących obejrzeć wtedy produkcji mamy dobrą wiadomość. Film jest również dostępny w serwisie HBO GO, gdzie widzowie ocenili go na 4,6 w 5-stopniowej skali.

