Oklaski dla Kaczyńskiego i kpiny z Marty Lempart. „Motel Polska” na antenie TVP1

W 11. odcinku programu „Motel Polska” pod lupę zostały wzięte protesty po decyzji TK w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. – Ja nazywam się Marta Lempart i jestem organizatorką tej demonstracji, a Kaczyński może wypier***** – słychać na nagraniu.

– Pani Marto, powinna się pani wstydzić – mówi jedna z komentatorek. – Cóż za piękna barwa głosu – dodaje mężczyzna. – Tutaj po raz kolejny możemy zobaczyć klasę tych protestów – stwierdziła młoda kobieta. – Ale jaki wulgarny język, jak ta pani wygląda, jak ona przedstawia kobiety. Ja w ogóle tego nie rozumiem – powiedziała kolejna osoba. – Zobaczcie, jaka to jest kobitka, jaka zbudowana. Niejeden facet wolałby jej zejść z drogi – dodał mężczyzna. – Myślę, że gdyby bardziej inteligentne osoby stały na czele, to ten strajk być może by coś nawet przyniósł dla protestujących – kontynuował.

„Motel Polska”. Goście oceniają protest kobiet i działanie policji

Komentatorzy programu „Motel Polska” oceniali także działania policji w czasie protestu kobiet. – Cała ta propaganda, jaka się stworzyła na ulicach, chyba zmusza już policję do tego typu działań – powiedziała kobieta. – Niefajny to widok, kiedy kobieta obrywa gazem, ale ja powiem szczerze, że za bardzo... ona mi kobietę to mało przypomina – dodał mężczyzna. – Wulgaryzm kobiet doprowadza policję do tego typu działań, co poniekąd zmusza do tego – komentowała kolejna osoba.

„Motel Polska”. Jak uczestnicy programu ocenili wypowiedź Kaczyńskiego?

Kolejnym wątkiem, który komentowali uczestnicy programu, było wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie, kiedy powiedział do parlamentarzystów: „zdejmijcie te błyskawice SS-mańskie”. Uczestnicy programu na te słowa zareagowali śmiechem. – Popieram, popieram – powiedział mężczyzna i zaczął bić brawo. Dołączyły do niego towarzyszące mu kobiety.

– Z błyskawicami do lasu niech idą – komentuje inna osoba. – Popierając demonstracje i gromadzenie się ludzi, dalej narażamy się na choroby i rozprzestrzenianie się (wirusa – red.) – skomentowała następna uczestniczka. – Nasz Kaczorek, jak mogę powiedzieć, ma rację, ma rację w tym wypadku – stwierdziła inna osoba.

