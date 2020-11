„W tyle wizji” to odpowiedź TVP Info na emitowane w TVN24 „Szkło kontaktowe”. Gospodarzami programu są m.in. Marcin Wolski, Stanisław Janecki, Magdalena Ogórek oraz Dorota Łosiewicz i Jacek Łęski. Komentatorzy w humorystyczny sposób podsumowują najważniejsze wydarzenia dnia, a także rozmawiają z widzami.

„Popieram panią Martę Lempart”. Telefon na antenie TVP Info

Podczas wczorajszego wydania programu do studia dodzwoniła się pani Oliwia ze Szczecina. – Ja bym chciała powiedzieć, że jako młoda osoba zdecydowanie popieram panią Martę Lempart, i bardzo chciałabym, żeby została naszym dyktatorem, jak to państwo ujęliście. (…) Uważam, że mam stuprocentowe prawo, by powiedzieć temu rządowi po prostu wyp****ć – powiedziała.

– O, fantastycznie. Okazuje się, że są młodzi ludzie, którzy tęsknią za dyktaturą. (…) Nie ma sensu krytykować tej młodej damy, która się do nas dodzwoniła z bardzo sympatycznym telefonem, tylko życzyć jej, żeby kiedyś, nie bądźmy zbyt surowi, na tydzień była pod dyktaturą Marty Lempart. Zobaczymy, jak by wtedy piszczała – powiedział Jacek Łęski. Dorota Łosiewicz podkreśliła, że każdy ma prawo wyrażać swoje poglądy.

