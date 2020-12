Koronawirus? TVP nie zrezygnuje z „Sylwestra marzeń”. Kurski już teraz zapowiada show

Obietnicę najlepszego show Kurskiemu spełnić będzie łatwo, skoro pozostali konkurenci swoich Sylwestrów po prostu nie zorganizują. Ze względu na koronawirusa zarówno TVN jak i Polsat zrezygnowały z tradycyjnych transmisji hucznych imprez plenerowych. W tym sezonie TVN proponuje wieczór z filmami, a Polsat oferuje blok programów rozrywkowych. Na uprzywilejowanej pozycji stawia to TVP, która nie zmienia planów z powodu pandemii.

„Sylwester marzeń” TVP

Jak pisze Onet, początkowo Sylwester TVP miał odbywać się na Stadionie Narodowym. Ze względu na przekształcenie tego obiektu w szpital tymczasowy, taki scenariusz nie będzie jednak możliwy. – Telewizja zawsze coś wymyśli, na pewno jakiś Sylwester w tym roku będzie. A że Sylwestry robione przez Telewizję Polską są najlepsze, to będzie to najlepsze show – podkreślał Jacek Kurski w wypowiedzi dla Jastrząb Post. „Już państwa zapraszam. Na pewno będzie to sylwester z Dwójką. Sylwester marzeń” – dodawał.

Sylwester z Dwójką

Szczegóły imprezy zostaną podane dopiero w późniejszym terminie. Oficjalnego komunikatu powinniśmy spodziewać się w ciągu kilku dni. Najciekawsza oczywiście będzie ostateczna forma wydarzenia, sposób na spełnienie ostrych norm epidemiologicznych oraz dobór artystów.

Czytaj też:

Rita Ora zorganizowała huczną imprezę mimo obostrzeń. Karę zapłaci restauracja