Kłótnia Ogórek z dziennikarką OKO.press. „Botoks i ciuchy z publicznych pieniędzy”

„Zakup przez PKN Orlen koncernu medialnego Polska Press rodzi wiele zagrożeń: wolna prasa może stać się biuletynem propagandowym władz. Piszę o tym do prezesa UOKiK, od którego zależy sfinalizowanie transakcji” – napisał na Twitterze Adam Bodnar, a jego wpis udostępniła Magdalena Ogórek, dodając trzy roześmiane emotikonki. Taki zdawkowy komentarz sugeruje, że dziennikarka TVP ironicznie podeszła do wpisu rzecznika praw obywatelskich.

Magdalena Ogórek vs. Bianka Mikołajewska

Komentarz byłej kandydatki na prezydenta nie umknął uwadze Bianki Mikołajewskiej, która jest szefową zespołu śledczego OKO.press. „Żenujące jest to, co Pani robi. Wstyd mi, że niektórzy uważają Panią za dziennikarkę” – napisała. W odpowiedzi Ogórek stwierdziła, że to samo pomyślała o Mikołajewskiej, kiedy ta wystąpiła na ostatniej gali Grand Press. „Ponadto tłumaczyłam dziecku, że w takim stroju nie przychodzi się na wieczorowa galę” – dodała.

Dziennikarka OKO.press nie pozostała dłużna oceniając, że wpis Ogórek „najlepiej pokazuje, co ma w głowie” . „Niestety botoks, ciuchy i torebki za tysiące złotych z publicznych pieniędzy nie poprawiają tego w najmniejszym stopniu” – dodała. „Na galę, do opery, do teatru chodzi się ubranym zgodnie z obowiązującymi zasadami. Reszty komentować nie będę – z tym proszę do pani Olejnik” – odpowiedziała jej prowadząca „W tyle wizji” TVP Info.

