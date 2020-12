Pytanie w „Familiadzie” wywołało lawinę komentarzy. „Prosimy o sprostowanie”

„Region Polski, w którym mówi się gwarą…” – to pytanie, które zadano uczestnikom cieszącego się popularnością teleturnieju „Familiada”. Wśród odpowiedzi na drugim miejscu znalazły się Kaszuby.

Interweniować w sprawie postanowiła Fundacja Kaszuby. „Skierowaliśmy pismo do TVP, w którym prosimy o sprostowanie i poinformowanie widzów programu »Familiada«, że język kaszubski to nie jest gwara, a prawnie uznany odrębny język. Język kaszubski jest nauczany w szkołach, są w nim pisane książki i powstają programy telewizyjne” – czytamy na Twitterze. Do wpisu zostało załączone oficjalne pismo skierowane do Telewizji Polskiej i redakcji „Familiady”.

„Zdajemy sobie sprawę, że formuła programu opiera się na odpowiedziach, których udzielają osoby biorące udział w ankietach. Odpowiedź »Kaszuby« sugeruje widzom programu, że język kaszubski nie jest osobnym językiem, a jedynie gwarą jeżyka polskiego. Rolą telewizji publicznej jest dostarczanie nie tylko rozrywki, ale również rzetelnej wiedzy i informacji” – czytamy w dokumencie.

W dalszej jego części podkreślono, że „język kaszubski już od wielu lat posiada w polskim prawie status języka regionalnego".

