Dziennikarze TVP Info zaśpiewali kolędę. Na nagraniu m.in. Ogórek, Rachoń i Pajączkowska

Dziennikarze TVP Info od kilku lat przygotowują specjalne świąteczne nagrania. W ubiegłym roku wykonali kolędę Cicha noc. W tym roku zaśpiewali Przybieżeli do Betlejem. W związku z pandemią koronawiursa klip został przygotowany w nieco inny sposób, Dziennikarze śpiewają wspólnie na początku klipu – w dalszych jego partiach filmowani są oddzielnie, w odseparowanych „okienkach”.

W nagraniach wzięli udział m.in. Michał Rachoń, Michał Adamczyk, Magdalena Ogórek oraz Karolina Pajączkowska. – Jak co roku za pośrednictwem świątecznych filmów chcemy złożyć życzenia naszym widzom, wprowadzić ich w świąteczną atmosferę, ale także podziękować im za to, że byli z nami przez cały rok. To także rodzaj prezentu – przekaał portalowi Wirtualnemedia.pl dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, Jarosław Olechowski.

Czytaj też:

Kłótnia Ogórek z dziennikarką OKO.press. „Botoks i ciuchy z publicznych pieniędzy”