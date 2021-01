Jarosław Jakimowicz i Magdalena Ogórek zatańczyli na antenie. „Już widzę, jak nas niemieckie media zaatakują”

Jarosław Jakimowicz udający grę na gitarze i Magdalena Ogórek tańcząca w rytm utworu „You're my heart, you're my soul” – to nie występ w talent show, to początek programu publicystycznego „W Kontrze” emitowanego przez TVP Info. – Już widzę, jak nas niemieckie media zaatakują – mówił Jarosław Jakimowicz.

Jeden z ostatnich programów „W kontrze” TVP Info zaczął się w sposób, którego raczej nikt się nie spodziewał. Prowadzący: Magdalena Ogórek i Jarosław Jakimowicz postanowili podzielić się z widzami swoimi talentami. – O, chyba przesyłka przyszła – powiedziała współprowadząca Magdalena Ogórek do Jarosława Jakimowicza, który otrzymał od osoby z technicznego zaplecza gitarę. Wówczas zabrzmiała muzyka – „You're my heart, you're my soul” Modern Talking. Jarosław Jakimowicz udawał grę na gitarze, a Magdalena Ogórek tańczyła. twitter Jarosław Jakimowicz: Już widzę, jak nas niemieckie media zaatakują Po twającym kilkanaście sekund występie prowadzący rozpoczęli program. – Już widzę, jak nas niemieckie media zaatakują, Węglarczyk (Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny Onetu – przyp. red.), Wirtualna Polska – stwierdził Jarosław Jakimowicz. Ku zadowoleniu/rozczarowaniu Jarosława Jakimowicza, wspomnianych ataków nie było. Poranne tańce na antenie programu wychwycili jednak użytkownicy, którzy zamieszczają nagranie w sieci, nie zostawiając na prowadzących suchej nitki. Zdaniem wielu z nich, „wygibasy” w programie publicystycznym, to koncepcja niezrozumiała. Nie obeszło się również bez wytknięcia, że dodatkowe wsparcie, jakie z budżetu państwa otrzymuje TVP, nie powinno być kierowane na programy takiej jakości. „Program powinien nazywać się »W kontrze do rozumu«” – ironizuje jeden z użytkowników. Zamysł przedsięwzięcia nie jest jasny. Najmniej w całej sytuacji zaskakuje dobór utworu. TVP ma w ostatnich latach wielką zażyłość z muzyką disco polo, więc i wybór repertuaru Modern Talking – jednego z zagranicznych pionierów gatunku euro disco, był oczywisty. Czytaj też:

Jarosław Jakimowicz: Mam gdzieś panią Krystynę Jandę, żenada