Cięcia płac w TVP. „Press” ujawnia kulisy decyzji

Z informacji, do jakich dotarł „Press” wynika, że nowy budżet mocno uderzy pracowników po kieszeniach. W zeszłym 2020 roku, budżet Telewizyjnej Agencji Informacyjnej wynosił 190 mln zł. Budżet na bieżący 2021 rok to już o 20 mln mniej – 170 mln zł – czytamy.

Telewizyjna Agencja Informacyjna, nadzorująca TVP Info i programy informacyjne TVP 1 i TVP 2, zdecydowała się więc na cięcia płac pracowników – ustaliła gazeta.

Kogo dotkną obniżki?

Jak podaje „Press”, cięcia płac dotkną m.in. prowadzących, wydawców, podwydawców i reporterów. Za to na wyższe stawki mogą liczyć np. inżynierowie studia – czytamy. Gazeta ustaliła także, że tzw. kontrakty gwiazdorskie, dotyczące części najbardziej rozpoznawalnych prowadzących TVP, będą teraz negocjowane indywidualnie.

„Press” wskazuje ponadto, że większość umów, jakie zawiera z pracownikami Telewizyjna Agencja Informacyjna to tzw. ryczałty – część wynagrodzenia jest stała, a część to dodatki za prowadzone audycje. Są tam również tzw. pracownicy honoracyjni, czyli prowadzący własną działalność. Ich wynagrodzenie jest proporcjonalne do liczby dyżurów, jakie pełnili w danym miesiącu.

