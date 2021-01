„Stan zagrożenia”. TVP tłumaczy, dlaczego nie wyemitowała filmu o katastrofie smoleńskiej

Dokument Ewy Stankiewicz zapowiadany był przez samą autorkę jako podsumowanie jej 10-letniej pracy nad materiałami dotyczącymi katastrofy smoleńskiej. Jego emisję zaplanowano na środę 20 stycznia o godz. 21:00. W ciągu dnia zaczęły się jednak pojawiać informacje, że premiera może zostać przesunięta.

Dochodzą mnie niepokojące informacje że jest próba zablokowania dzisiejszej emisji filmu Stan Zagrożenia w TVP1 i poszukiwania pretekstu pod jakim miałoby nastąpić. Mam nadzieję że nie będzie ocenzurowany – pisała na Twitterze Ewa Stankiewicz.

Rzeczywiście, o godz. 21 w środę widzowie TVP mogli obejrzeć mecz piłkarski o Superpuchar Włoch. Oświadczenie w sprawie zmiany w ramówce wydało Centrum Informacji TVP. Poinformowano w nim, że „do Telewizji Polskiej wpłynęły zastrzeżenia natury formalno – prawnej, stwarzające poważne wątpliwości co do ryzyka użycia w filmie materiałów prawnie chronionych” .

twitter

„ Stan zagrożenia ”. TVP podaje nową datę premiery

TVP zapowiedziała, że w związku z tym podjęto decyzję o wstrzymaniu premiery dokumentu. W komunikacie podano jednak nową datę emisji – to 10 kwietnia 2021 roku, kiedy to przypada 11. rocznica katastrofy smoleńskiej. W tym czasie producent filmu ma za zadanie wyjaśnić wątpliwości i uzyskać ewentualne zgody niezbędne do wykorzystania materiałów użytych w filmie.

Telewizja Polska gorąco wspiera wszelkie działania zmierzające do wyświetlenia prawdy o katastrofie smoleńskiej – podkreślono.

Czytaj też:

Macierewicz o „dramacie smoleńskim”. Kiedy powstanie raport z prac jego podkomisji?