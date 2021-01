Gardias przy Miss Polski Nastolatek: Konkursy piękności powinny się zakończyć. Już czas

Kilka dni temu odbył się konkurs Miss Polski Nastolatek 2020. Zwyciężyła w nim Katarzyna Synowiec z Drezdenka, która obok Doroty Gardias gościła w studiu „Dzień Dobry TVN”. Nowa miss odpowiadała m.in. na pytanie, czy tegoroczny konkurs piękności znacznie różnił się od poprzednich ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną. O wiele ciekawszą kwestię poruszyła jednak w pewnym momencie Dorota Gardias, także mająca na koncie tytuł miss (Miss Nastolatek Tomaszowa Lubelskiego 1995).

Synowiec: Mam nadzieję, że ten konkurs to okno na świat

– Mam nadzieję, że ten konkurs jest właśnie takim oknem na świat i da mi możliwość spełnić się w zawodzie – podkreślała pełna optymizmu Katarzyna Synowiec. Starsza koleżanka ostrzegała ją jednak przed kręcącymi się wokół podobnych konkursów osobami. – Bywa tak, że przy okazji wyborów miss, są różni ludzie, którzy nie zawsze mają dobre intencje. Mnie różne takie nieprzyjemne sytuacje akurat nie spotkały, ale wiem, że były – zaznaczała.

Gardias o konkursach piękności: To powinno się zakończyć

W pewnym momencie Ewa Drzyzga zapytała Dorotę Gardias, czy zgadza się ze stwierdzeniem, iż „wybory miss to relikt przeszłości i powinny odejść do lamusa”. – To nawet nie chodzi o to, że to jest relikt przeszłości, ale jak sobie tak analizowałam wczoraj to wszystko, trochę poczytałam na ten temat, pooglądałam te zdjęcia, różne filmiki, jeszcze różne są doniesienia z zewnątrz o różnych trudnych sytuacjach... To myślę sobie, że to powinno się już zakończyć. Już czas. Takie jest moje zdanie – stwierdziła.

