Jacek Kurski kieruje TVP od pięciu lat. Podsumował swoje zasługi, o porażkach nie wspomniał

Jacek Kurski objął stanowisko prezesa TVP w styczniu 2016 roku. W minioną sobotę postanowił podsumować pięciolecie swojej prezesury w niezapowiedzianym briefingu, który poprowadził Tomasz Kammel. – TVP pełniła rolę bankomatu i słupa ogłoszeniowego, a prawa do formatów i zyski należały do producenta, który tuczył się i budował kosztem telewizji – stwierdził na wstępie. W krytyce poprzedników nie pominął także aspektów technologicznych, które jego zdaniem, były przestarzałe.

Chwaląc się osiągnięciami swojej kadencji wymienił m.in. nakłady na nowe programy i nowoczesne wyposażenie, a także organizację Sylwestrów Marzeń. – Informacja i publicystyka to domena mediów publicznych. Naród, który nie ma swojej narracji, silnej i rzetelnej informacji jest skazany na porażkę. Bardzo się cieszę, że ostatnie trzy lata w polskiej publicystyce należą do absolutnie najlepszych – kontynuował. Jak dodał, zamierza utrzymywać obecny poziom i skupić się na nowych formatach, dzięki którym TVP ma pozyskać młodszego odbiorcę.

Jacek Kurski zapomniał o porażkach

Obraz, jaki przedstawił Kurski maluje się idealnie, warto jednak odnotować, że prezes TVP pominął kilka aspektów na liście swoich dokonań. Jak bowiem wynika z badania CBOS, jakie przeprowadzono na przełomie września i października ubiegłego roku, TVP zanotowała najgorszą ocenę swojego działania w historii badań.

Jak wynika z badania CBOS, TVP pozytywnie ocenia 48 proc. ankietowanych, co daje aż 8 punktów procentowych mniej niż w 2019 roku, odsetek negatywnych ocen to zaś 38 proc., co z kolei oznacza wzrost o 6 pkt proc. Badanie dowiodło również, że jednoznacznie pozytywną ocenę TVP wydają jedynie te osoby, które deklarują się jako wyborcy PiS.

Wyniki te idą w parze z ocenami części polityków i komentatorów na temat nierzetelnych działań TVP. Ich zdaniem media publiczne nie oddają istoty wielu spraw społecznych, są jednostronne i bezkrytyczne wobec władzy. Na nierzetelność w informowaniu wskazało również Towarzystwo Dziennikarskie, które w trakcie wyborów prezydenckich w ubiegłym roku alarmowało o nierównym traktowaniu kandydatów i prowadzeniu kampanii negatywnej wobec reprezentanta opozycji.

Rekordowo wysokie rekompensaty

W minionych pięciu latach, TVP zbierała również krytykę w związku z decyzją o przyznaniu jej rekordowo wysokiej rekompensaty z tytułu utraty wpływów abonamentowych. Przypomnijmy, że zarówno rok temu, jak i w 2021 roku media publiczne otrzymają niemal 2 miliardy złotych w ramach wspomnianego przepisu.

Warto także odnotować, że przy okazji pięciolecia kadencji Jacka Kurskiego, dyrektor NASK (Państwowy Instytut Badawczy) Wojciech Pawlak podsumował oglądalność TVP we wspomnianym okresie. W zamieszczonych danych widzimy spadek oglądalności głównych kanałów TVP – TVP1 i TVP2, stacja zanotowała z kolei wzrost oglądalności kanału TVP Info.

twitterCzytaj też:

TVP wciąż ma problem z serduszkami WOŚP. Zniknął wymowny wpis Teatru Telewizji