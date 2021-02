W „Milionerach” pytanie o efekt nocebo. Jaka jest prawidłowa odpowiedź?

W poniedziałek 8 lutego w TVN wyemitowano powtórkę 356. odcinka programu „Milionerzy”, w którym o milion złotych grała pani Agnieszka Minczyńska. Mieszkanka Bydgoszczy radziła sobie nieźle, aż do pytania o 40 tys. zł o efekt nocebo.

Pytanie o efekt nocebo w „Milionerach”. Jaka jest prawidłowa odpowiedź?

Hubert Urbański zapytał panią Agnieszkę o to, kto może szczególnie odczuć efekt nocebo. Do wyboru były cztery odpowiedzi:

A – hipochondrycy;

B – nocne marki;

C – szczęśliwe pary;

D – noworodki.

Kobieta zdecydowała się na koło ratunkowe, a konkretnie „telefon do przyjaciela”. Jej siostra, Marta, zasugerowała, że nieprawidłową odpowiedzią jest odpowiedź „A”. Pani Agnieszka nie zdecydowała się pójść za radą siostry i ostatecznie wybrała „A”, dzięki czemu wygrała 40 tys. zł.

Placebo zna każdy, a czym jest efekt nocebo? 10 objawów

Czym jest efekt nocebo?

Lepiej znany jest efekt placebo, w przypadku którego w trakcie terapii utrzymuje się pacjenta w przekonaniu, że otrzymuje on leki, mające mu pomóc. Efekt placebo występuje wtedy, gdy mimo tego, że pacjent nie otrzymuje środków leczniczych, to jego stan się polepsza, tylko ze względu na wiarę w działanie leku. Placebo to też po prostu: pozytywne nastawienie do stosowanej terapii czy leku.

Efekt nocebo jest z kolei powiązany trochę z placebo, tylko działa odwrotnie. Nocebo to negatywne i niepożądane objawy zwrotone wywołane złym nastawieniem do terapii czy podawanego leku. Dlatego też poprawną odpowiedzią w "Milionerach" było wskazanie, że hipochondrycy mogą odczuwać nocebo.