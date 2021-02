TVN24 nie będzie miał już korespondenta we Francji. Anna Kowalska żegna się ze stacją

Anna Kowalska, dotychczasowa korespondentka TVN24 we Francji poinformowała, że stacja nie będzie mieć już swojego przedstawiciela w tym kraju. Kończy się pewien rozdział. TVN zamyka placówkę w Paryżu. „Serdecznie dziękuje za te ostatnie pięć i pół roku. To był czas niezapomnianych wspomnień” – napisała dziennikarka na Twitterze. – Patrzę na to jak na zakończenie pewnego rozdziału. Praca korespondentki była niezapomnianym przeżyciem, dała mi wspomnienia, które zostaną ze mną na zawsze. Nie mogę doczekać się kolejnych wyzwań zawodowych – powiedziała Anna Kowalska Wirtualnym Mediom. Pytana o przyszłe plany zawodowe podkreśliła, że „zostanie w Paryżu, bo w tym mieście czuje się najlepiej”. – Jestem tu od 2013 roku i od początku z Francją wiązałam swoją przyszłość – dodała.

Anna Kowalska – sylwetka

Anna Kowalska była związana z TVN24 przez ponad pięć lat. Przygotowywała relacje do „Faktów” oraz innych programów TVN24 i TVN24 BiS. Jako korespondentka relacjonowała m.in. zamachy terrorystyczne w Paryżu w listopadzie 2015 roku, pożar katedry Notre Dame i kampanię przed wyborami prezydenckimi. Od ubiegłego roku prowadziła też wideobloga „Rozmówki francuskie”. Wcześniej przez blisko rok pracowała dla stacji France24 oraz przez ponad dwa lata przygotowywała relacje sportowe dla Perform Group.

TVN24 rezygnuje z biura w Moskwie

Kilka tygodni temu TVN Grupa Discovery poinformowała o zamknięciu stałego biura korespondenta w Moskwie. Reporter Andrzej Zaucha pozostanie jednak na Wschodzie – będzie przygotowywał również relacje z Białorusi, Ukrainy i innych państw regionu. TVN24 ma także trzech innych korespondentów zagranicznych: Macieja Sokołowskiego w Brukseli, Macieja Worocha w Wielkiej Brytanii orz Marcina Wronę w Stanach Zjednoczonych.



