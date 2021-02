Hotel Paradise 3 na TVN7. Oto uczestnicy

U nas jeszcze zima, tymczasem TVN przenosi widzów do gorącego „Hotelu Paradise” . Prowadząca Klaudia El Dursi wraz z uczestnikami wylądowała tym razem nie na Bali, ale w Zanzibarze. Tam w rajskich okolicznościach single będą budować związki, sojusze i walczyć o główną wygraną. Co tydzień w hotelu będą pojawiać się nowi uczestnicy, a w trakcie rozgrywek nie zabraknie konkurencji i zaskoczeń, które mogą doprowadzić do szybkiej zmiany rozkładu sił.

„Hotel Paradise” - uczestnicy

A oto uczestnicy, którzy wejdą do willi jako pierwsi:

Marcin „Groszek” Grajoszek



Marcin ma 24 lata i pochodzi z Opola. Studiował dietetykę, zajmuje się modelingiem. W wolnej chwili gra na gitarze.



Basia Pędlowska



Basia ma 26 lat i pochodzi z Gdańska. Pracuje jako kelnerka i uczy się w szkole wizażu. Jej pasją są języki obce, ale nie stroni też od sportu



Bogusia Brzezińska



Bogusia ma 20 lat i pochodzi z Lublińca. Studiuje wzornictwo, projektowanie ubioru i biżuterii. Jest właścicielką butiku, w którym sprzedaje kreacje własnego autorstwa.



Krystian Ferretti

Krystian to 27-latek, który pochodzi z Włoch. „Na co dzień zajmuje się organizacją rządowych spotkań” – informuje TVN.



Kornelia Głaszcz



20-latka z Warszawy. Zajmuje się makijażem i charakteryzacją.



Dawid Susicki



24-latek, student Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. A poza tym trener personalny i grupowy.



Simon Price



24-latek z Kalifornii. Zajmuje się sprzedażą nieruchomości, lubi śpiewać.



Luiza Beznouaoua



20-latka jest pół Algierką, pół Polką. Mieszka w Warszawie, gdzie razem z mamą prowadzi sklep z ubraniami plus size. Zajmuje się modelingiem.



Aleksandra Hałabuda



24-latka z Warszawy. Pracuje jako kelnerka, lubi sport.