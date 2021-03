To oni walczą o miłość na „Love Island. Wyspie Miłości”. Zdjęcia nowych uczestników show

Są piękni, wysportowani i pewni siebie. Pochodzą z różnych miejsc w Polsce, ale łączy ich jedno: szukają prawdziwej miłości. I właśnie to pragnienie zaprowadziło ich na casting do programu "Love Island. Wyspa Miłości".

Wybrani szczęściarze zamieszkali w słonecznej Hiszpanii, w jednym domu. Mają od 18 do 35 lat i wszyscy są singlami. Już od pierwszego dnia, uczestnicy „Love Island. Wyspa Miłości” łączą się w pary. Jednak co jakiś czas do willi wchodzić będą nowe osoby, które mogą nie tylko wywołać spore zamieszanie, ale i zmienić układ sił w programie. Co kilka dni uczestnicy muszą podjąć decyzję czy zostają ze swoim dotychczasowym partnerem, czy chcą się związać z kimś nowym, a osoba, która zostaje bez pary, odpada z programu... W finale o zwycięstwo zawalczą trzy pary.

„Love Island. Wyspa Miłości”. Pieniądze czy miłość?

Para, która zwycięży stanie przed poważnym dylematem. Może odrzucić ukochaną osobę i zabrać 100 tysięcy złotych lub postawić na miłość i podzielić się wygraną. Dotychczas wszyscy kierowali się sercem, jednak związek zwycięzców zarówno pierwszej, jak i drugiej edycji nie przetrwał próby czasu. Czy tym razem będzie inaczej?

O to, by pozbawionym telewizji i telefonów komórkowych uczestnikom „Love Island. Wyspa Miłości”, nie nudziło się za bardzo, dba prowadząca show Karolina Gilon, która każdego dnia serwuje im różnego rodzaju zadania i gry. Ona również pilnuje, by wszyscy przestrzegali zasad panujących w willi. Pomagają jej w tym umieszczone w całym domu kamery.

Program można oglądać od poniedziałku do piątku oraz w każdą niedzielę o godzinie 22:10 na antenie telewizji Polsat.