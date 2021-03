Polsat traci Ligę Europy na rzecz nowego gracza. Co z Ligą Mistrzów i Ligą Konferencji?

W sierpniu tego roku uruchomiona zostanie w Polsce platforma Viaplay. Usługa należąca do skandynawskiej NENT Group w swojej ofercie będzie mieć m.in. piłkarską Bundesligę (cztery najbliższe sezony) i eliminacje do MŚ 2022 ze strefy afrykańskiej. Teraz swoją ofertę wzbogaciła o Ligę Europy i Ligę Konferencji.

Tych pierwszych rozgrywek nie trzeba nikomu przedstawiać: Liga Europy to zaplecze prestiżowej Ligi Mistrzów, goszczące w tym roku takie zespoły, jak Manchester United, Ac Milan, Arsenal, AS Roma, Tottenham, Ajax Amsterdam, Bayer Leverkusen, Benfica, Napoli, Leicester City, Villareal, Celtic czy Glasgow Rangers.

Liga Konferencji szansą dla polskich klubów

Liga Konferencji ma być czymś jeszcze innym, przeznaczonym dla zespołów z niższych miejsc w swoich ligach. Drużyny, które dotąd nie miały szans na starcia międzynarodowe, będą rywalizować o własne trofeum. To spora szansa dla polskich klubów, które do Ligi Mistrzów i Ligi Europy docierają wyjątkowo rzadko i zwykle nie mogą tam się przebić. Polska dostanie aż trzy miejsca na swoje zespoły w Lidze Konferencji.

Co z Ligą Mistrzów?

Wykupienie praw przez Viaplay oznacza, że straci je Polsat, który do tej pory pokazywał rozgrywki europejskie w ramach Polsat Sport Premium. Nadal nie wiadomo jednak, kto pokaże klejnot w koronie UEFA – Ligę Mistrzów. Dyrektor ds. sportu w Telewizji Polsat Marian Kmita zdradził na łamach Wirtualnych Mediów, że walka o prawa do transmisji będzie ciężka, właśnie ze względu na włączenie się do rywalizacji Nordic Entertainment Group ze swoją platformą.

Dostęp do Viaplay będzie kosztował w Polsce 34 zł miesięcznie.

Czytaj też:

Lewandowski dokonał historycznego wyczynu. Teraz goni tylko Messiego i Ronaldo