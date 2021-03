Dorośli rozebrali się w programie dla dzieci, przed nieletnią widownią. Program oburzył widzów

Założenia programu na papierze wydają się szczytne. Pięciu dorosłych rozbiera się, by pokazać, jak różnie może wyglądać ludzkie ciało. Widzimy na przykład szczupłą kobietę z dużym biustem, a tuż obok niej pomarszczoną skórę na brzuchu modelki z nieznaczną nadwagą. Obnaża się też umięśniony mężczyzna z małym penisem i senior, którego ciało w innych okolicznościach nie byłoby raczej pokazywane w telewizji. Wszyscy oni wykazali się dużą odwagą, stając nago w świetle kamer.

„Simply Naked”. Czy dzieci powinny oglądać dorosłych nago?

Problem w tym, że golasów obserwowały nie tylko kamery, ale i dzieci zgromadzone w studio. Mowa o publiczności złożonej z 10 i 12 latków, która miała zadawać rozebranym pytania o ich cielesność. Twórcy twierdzą, że chodzi o aspekt edukacyjny i wyjaśnianie już najmłodszym, że zwykli ludzie nie muszą wyglądać jak celebryci z Instagrama czy gwiazdy z okładek kolorowych pism. Przeciwnicy, że to właściwie krok od promowania pedofilii.

Producenci podkreślają, że rodzice sami zdecydują, czy ich dzieci mogą go oglądać. Wielu komentujących twierdzi jednak, że to niczego nie zmienia. W sprawę włączyli się już także holenderscy politycy. Tunahan Kuzu nazwał program „niedorzecznym” i wezwał na Twitterze do przesyłania skarg na adres telewizji NTR. Thierry Baudet z partii FvD określi widowisko mianem „obrzydliwego” i powiązał z pedofilią.

Poniżej zamieszczamy materiał zapowiadający program. Zaznaczamy, że jest on przeznaczony dla pełnoletnich czytelników.

Rzecznik telewizji NTR odpowiada na krytykę

Rzecznik NTR zapewniał w rozmowie z Dutch News, że „dzieci wiedziały dokładnie, co się wydarzy i mogły w każdym momencie programu powiedzieć, jak się z tym czują”. – Spodziewaliśmy się nieco medialnego zamieszania – przyznała. – Nie każdy uzna, że to jest dla dzieci i jest to okej. To rodzice zdecydują, czy ich dzieci mogą go oglądać – zapewniał.

Program „Simply Naked” wyświetlany będzie od 21 marca.

