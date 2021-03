„Milionerzy”. Pytanie o księżyce nazwane od bohaterów Szekspira

Pani Justyna w najnowszym odcinku „Milionerów” musiała zmierzyć się z serią trudnych pytań. Słusznie zdecydowała, by zmienić jedno z nich, gdy miała odpowiedzieć, kto jest twórcą „Kołysanki” z „Psów”. Uczestniczka programu TVN chciała wskazać, że był to Krzysztof Komeda (prawidłowa odpowiedź to Michał Lorenc).

W przypadku innego pytania, nie bez problemów, ale udzieliła poprawnej odpowiedzi. Adenina, guanina, cytozyna, tymina i uracyl to – zasady azotowe.

„Milionerzy”. Pytanie o księżyce i Szekspira

Pani Justyna otrzymała też pytanie literacko-kosmiczne: Wśród nazw księżyców której z planet znajdują się imiona szekspirowskich bohaterów „Króla Leara” i „Otella”?

Do wyboru miała odpowiedzi:

A. Ziemi

B. Urana

C. Jowisza

D. Marsa

Prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź B. i taką też wybrała pani Justyna. Wśród księżyców Urana znajduje się m.in. Kordelia (córka bohatera „Króla Leara) i Desdemona (imię żony Otella).

