Wpadka w TVP Info. Ukłon w stronę zwolenników aborcji?

– Dzień dobry, jest środa, 6 rano, Anna Popek, witam państwa. Co dzisiaj? Dzisiaj Narodowy Dzień Życia. Życie zaczyna się od narodzin – powiedziała dziennikarka związana z TVP. Jak relacjonuje Wirtualna Polska, Popek chciała w ten sposób płynnie przejść do omówienia jednego z zaplanowanych tematów porannego programu, którym była rozmowa z położną. Święto, o którym wspomniała dziennikarka, zostało ustanowione w 2004 roku. Jest obchodzone 24 marca.

Krótki fragment z porannego programu „Wstaje dzień” TVP Info zamieścił w serwisie YouTube jeden z internautów. „Przeczą sami sobie? Czy ktoś do zwolnienia” – napisał autor nagrania.

Decyzja TK ws. aborcji. Anna Popek o protestach

Przypomnijmy – Anna Popek po wyroku TK w sprawie tzw. aborcji eugenicznej krytycznie odnosiła się do organizowanych w dobie pandemii koronawirusa protestów. „Czy nie wydaje się Wam to jednak cyniczne, żeby w imię budowania kapitału politycznego i mówiąc jednocześnie o zdrowiu i prawach kobiet, wciągać nas wszystkich w szalony taniec śmierci?” – pytała we wpisie w mediach społecznościowych, który opublikowała pod koniec października 2020 roku.

