Startuje „Rolnik szuka żony”. Poznaliśmy kandydatów do 8. sezonu programu

Zgodnie z zapowiedziami 4 kwietnia, w Niedzielę Wielkanocną, w TVP1 wyemitowano zerowy odcinek „Rolnik szuka żony”. Będzie to 8. sezon popularnego programu Telewizji Polskiej, który będzie nadawany jesienią 2021 roku. Jednak teraz zaprezentowano ośmioro kandydatów i kandydatek do programu.

Sezon 8. „Rolnik szuka żony”. Zasady nominowania

Zasady są proste, po obejrzeniu odcinka zerowego widzowie mogą wysłać poprzez formularz list do kandydata czy kandydatki, których zobaczyli w telewizji. Można to zrobić na udostępnionych do tego stronach, na których czytamy:

Jeżeli po obejrzeniu odcinka „0”, zaintersowała Cię któraś z zaprezentowanych w nim osób, daj sobie szansę na poznanie jej!

Później ze wspomnianej ósemki do programu trafia piątka uczestników, która dostała najwięcej listów od widzów. Następnie wybierają oni, z którymi autorami listów chcą się spotkać, a ci są zapraszani do gospodarstwa danego rolnika.

Sezon 8. „Rolnik szuka żony”. Lista kandydatów

Na profilach społecznościowych programu „Rolnik szuka żony” po emisji w niedzielę zamieszczono krótkie nagrania i biogramy kandydatów. Prezentujemy wszystkich z nich:

Kamil z „Rolnik szuka żony”



Łukasz z „Rolnik szuka żony”



Krzysztof z „Rolnik szuka żony”



Maciej z „Rolnik szuka żony”



Elżbieta z „Rolnik szuka żony”



Stanisław z „Rolnik szuka żony”



Kamila z „Rolnik szuka żony”