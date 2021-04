Kammel pozwał „Super Express”. Za słowa „Jacek Kurski cudem życia”

Podczas koncertu emitowanego w TVP 14 kwietnia, Tomasz Kammel pozwolił sobie na zapowiedź, którą głośno komentowano przez kolejne dni. – Bocelli zatytułował swój koncert „Cud życia”. I to bardzo pięknie wpisuje się w ducha świąt Wielkiej Nocy, ale nie tylko. Wpisuje się również w to, co widzę na sali, bo cud życia jest choćby w pierwszym rzędzie. A wraz z cudem jego rodzice – Joanna i Jacek Kurscy – mówił.

„Wazeliniarstwo”

Przez media społecznościowe przetoczyła się fala krytycznych głosów, wśród których oskarżenie o „wazeliniarstwo” ze strony Piotra Gąssowskiego okazało się jednym z łagodniejszych. 22 kwietnia „Super Express” w swoim tekście stwierdził jednak, że „cudem życia” określono prezesa TVP Jacka Kurskiego. Tego już było za dużo do Kammela, który postanowił zażądać sprostowania.

Żądanie przeprosin

Na Instagramie prezentera zobaczyć możemy skan pisma procesowego w tej sprawie. Tomasz Kammel domaga się przeprosin w papierowej i internetowej wersji „SE”. Jego pełnomocnik podkreśla, że słowa o „cudzie życie” nawiązywały do „wyjątkowego stanu, w jakim znajdują się wszystkie kobiety ciężarne wśród publiczności, w tym Pani Joanna Kurska, żona Pana Jacka Kurskiego”. Na stronie SE.pl usunięto już sporny fragment. Pozostawiono jednak resztę artykułu.

