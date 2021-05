Były donosy Lichockiej do TVP, ale „Warto rozmawiać” ma wrócić. „Liczymy, że TVP dotrzyma słowa”

To może być koniec problemów programu „Warto rozmawiać” w Telewizji Polskiej. Zaczęło się od interwencji byłej dziennikarki, a obecnie posłanki Prawa i Sprawiedliwości, Joanny Lichockiej, która pisała w sprawie programu do prezesa TVP Jacka Kurskiego.

Lichocka alarmowała, że to, co zobaczyła w programie, to „skandal” i w piśmie do Kurskiego pisała: „To nie jest pierwszy taki program w TVP tego autora”. Jan Pospieszalski, który prowadzi „Warto rozmawiać”, opisywał potem na Twitterze, że jeszcze przed wejściem do studia „dowiedział się od dyrekcji anteny”, że program będzie nagrywany i nie wiadomo, kiedy zostanie wyemitowany.

„Warto rozmawiać” wróci na antenę TVP

Jan Pospieszalski na krótkim nagraniu z 30 kwietnia poinformował, że jest szansa na powrót programu do Telewizji Polskiej. Jak mówił dziennikarz, podjęto decyzję, że program „wraca”. – Kiedy? Dokładnie trudno mi odpowiedzieć. Być może nastąpi to jeszcze w maju – powiedział Pospieszalski.

– Zapowiadamy też i liczymy na to, że Telewizja Polska dotrzyma słowa i po wakacjach będzie jakieś nowe otwarcie, odświeżenie formuły programu – dodał na nagraniu.

