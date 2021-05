Co z współdzieleniem konta na Netfliksie? Szef serwisu zabiera głos

Co jakiś czas powraca temat tego, co zrobi Netflix w sprawie osób, które współdzielą konta. Serwis streamingowy wiele razy próbował podejść do tematu, a ostatnio stało się to w marcu 2021 roku. Wtedy wystartowały testy funkcji, która miała to ograniczyć.

Użytkownikom Netflixa wyświetlała się wówczas taka informacja: „Jeśli nie mieszkasz z właścicielem tego konta, musisz założyć własne, aby kontynuować oglądanie”.

Szef Netfliksa o współdzieleniu kont

Już po rozpoczęciu tych testów, podczas spotkania z inwestorami, szef platformy Netflix Reed hastings zabrał głos w tej sprawie. – Testujemy wiele rozwiązań, ale nigdy nie pozbędziemy się uczucia, że w ten sposób „wkręcamy śruby” – mówił Hastings.

Szef Netfliksa przyznał, że cały problem ze współdzielonymi kontami jest skomplikowany i delikatny, a klienci serwisu „muszą go zrozumieć”, by platforma nie traciła zysków.

Skąd takie deklaracje? Hastings przyznał, że marcowe testy nie spotkały się z pozytywnym odzewem ze strony klientów serwisu i po prostu trudno będzie ich namówić, by zaprzestali dzielenia konta z rodziną czy przyjaciółmi.

