Prezenterzy TVP zaatakowani w telefonie od widza. „Nie takich kozaków tutaj mieliśmy”

Środowy program „W tle wizji” prowadzili Stanisław Janecki i Jacek Łęski. Zadowoleni z własnych żartów nie mogli się spodziewać, że ich dobre humory zepsuje jeden krótki telefon od widza. Pan Michał z Sandomierza, jak przedstawił się dzwoniący, miał do gospodarzy programu jedno pytanie. – Chciałbym nawiązać do takiego klasyka komedii. Czy oglądali panowie film „Głupi i głupszy”? – spytał na początku.

Janecki odpowiedział, że „niestety tak”. – No właśnie i tak się zastanawiam, który z panów jest głupi, a który głupszy – kontynuował swoje pytanie dzwoniący do studia widz programu. – Bo widząc państwa miny,ten pan, który wygląda na Żydka, którego cały czas krytykują, farbuje bródkę, wąsiki. I tak się zastanawiam, który z panów jest głupi, a który głupszy – powtórzył.

Janecki: Pan do nas te komplementy prawi?

– To pan do nas te komplementy prawi? Dziękujemy, jest pan taki miły – odpowiadał Janecki. – No widzisz, okazuje się, że wyglądasz na Żydka. W życiu bym na to nie wpadł – mówił Łęski. – Czyli jednak są ludzie, którzy mają dar spostrzegania, spostrzegawczość pewną – dodawał. – Ja bym nie podejrzewał, ale widocznie pan widzi więcej w tym telewizorze – dorzucał od siebie Janecki. – Dziękujemy panie Michale, dziękujemy, wszystkiego dobrego, miłego wieczoru życzymy – zakończył temat Łęski. – Nie takich kozaków tutaj mieliśmy. Zobaczcie, co ten wyczynia – zapowiedział kolejny materiał.

