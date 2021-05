Dorota Wellman w „Wiadomościach”. „Podane przez TVP informacje są nieprawdziwe”

We wtorkowym wydaniu „Wiadomości” wyemitowano materiał o projekcie „Smart Senior”, za który odpowiada Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Skierowany jest on do osób powyżej 50. roku życia. Z informacji przekazanych przez flagowy program informacyjny publicznego nadawcy wynikało, że jedną z trenerek miała być Dorota Wellman.

„Ok. 700 tys. zł zapłaci Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu za przeszkolenie z obsługi smartfonów. W kursie udział weźmie 60 osób. Przeszkolenie każdej z nich pochłonie ponad 10 tys. zł. Wg samorządowców KO to okazja, tym bardziej że szkolić będzie gwiazda telewizji TVN” – poinformowały Wiadomości TVP na profilu na Twitterze.

Dorota Wellman odpowiada na materiał „Wiadomości”

W rozmowie z Plejadą Dorota Wellman odniosła się do spekulacji o jej udziale w szkoleniu, za które odpowiada Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. – Nie biorę udziału w takim szkoleniu i podane przez TVP informacje są nieprawdziwe – powiedziała.

Dziennikarze wspomnianego źródła zwrócili się także z prośbą o komentarz w sprawie do Urzędu Pracy w Opolu. Mirosław Ochyra w rozmowie z Plejadą potwierdził, że były prowadzone rozmowy z przedstawicielami Doroty Wellman. Jednak nie została zawarta żadna wiążąca umowa. Rzecznik prasowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu przekazał, że prowadzono również rozmowy z innymi osobami.

