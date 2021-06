To Aggie poprowadzi „Finding Prince Charming”. „Powiedzieli, że szukają prowadzącej z jajami”

TVN w końcu ujawniło, kto poprowadzi pierwszy w Polsce program randkowy, w którym wezmą udział osoby homoseksualne – „Finding Prince Charming”. Program będzie można obejrzeć na Player.pl, a jak ogłoszono, prowadzić go będzie Agnieszka Lal, znana jako Aggie.

Aggie urodziła się w 1987 roku, a karierę w mediach zaczęła w show „Rower Błażeja” (miała wtedy 14 lat) w radiowej Czwórce, grywała też w reklamach telewizyjnych. Na długi czas jednak porzuciła media.

„Finding Prince Charming” – Aggie nową prowadzącą

Aggie pochodzi z Warszawy, ale od lat mieszka poza Polską – najpierw mieszkała przez kilka lat w Australii. – Ja ledwo mówiłam po angielsku, jak poleciałam do Australii. Miałam 18 lat i zupełnie nie mogłam zrozumieć tego, co do mnie mówią. Płakałam, byłam przerażona, ale jakoś sobie poradziłam – mówiła Aggie, a jej słowa cytują strony programu „Dzień Dobry TVN”.

Teraz Agnieszka Lala żyje z podróżowania, prowadzi profile w mediach społecznościowych (śledzi ją ponad 800 tys. osób), znana jest głównie ze swojego bloga „Travel In Her Shoes”, udało jej się też przepłynąć Ocean Spokojny.

„Wkrótce Aggie zawita do słonecznej Hiszpanii, która na jakiś czas stanie się domem nie tylko jej, ale także uczestników”Finding Prince Charming„. Co ciekawe, podróżniczka odwiedzi ten kraj po raz pierwszy” – czytamy na stronach „Dzień Dobry TVN”.

Aggie tak wspominała kulisy tego, jak dostała posadę: – Byłam w Dubaju, gdzie robiłam licencję skoczka spadochronowego. Producenci zadzwonili i powiedzieli, że szukają prowadzącej z jajami.

„Finding Prince Charming” – zasady programu

Nowy program TVN „Finding Prince Charming” ma dość proste zasady: w show bierze udział 13 mężczyzn, którzy starają się o „Księcia” (prince – red.), czyli zamożnego mężczyzny, który poszukuje miłości.

Przez cały czas trwania programu wszyscy razem mieszkają w jednej willi, która jest odcięta od świata zewnętrznego. Zadaniem „księcia” jest aranżowanie spotkań grupowych i indywidualnych z uczestnikami. W każdym odcinku odpada jedna osoba, która zyskała jego najmniejszą aprobatę.

W finałowym odcinku pozostanie jeden uczestnik, a „książę” będzie musiał zdecydować, czy chce z nim utworzyć relację poza programem.