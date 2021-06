Euro 2020. Christian Eriksen walczył o życie, w TVP2 trwały niestosowne dywagacje. Internauci oburzeni

Gdy w 43. minucie spotkania Dania – Finlandia bez kontaktu z przeciwnikiem na murawę padł Christian Eriksen, kibice i dziennikarze wstrzymali oddech. Przez kolejne kilkanaście minut na boisku toczyła się walka zespołu medycznego o życie młodego Duńczyka. W tym czasie komentujący mecz i prowadzący meczowe studio relacjonowali widzom pierwsze szczątkowe informacje o tym, co się stało.

Christian Eriksen miał atak serca. W TVP2 dywagacje

W TVP2 to trudne zadanie przypadło w udziale Sylwii Dekiert, której gośćmi byli Maciej Szczęsny, Arkadiusz Onyszko i Adam Kotleszka. O ile komentujący spotkanie Kazimierz Węgrzyn i Mateusz Borek, wyraźnie zszokowani sytuacją, unikali kategorycznych stwierdzeń, tak zdaniem widzów, dziennikarka pozwoliła sobie na zbyt wiele. W trakcie gdy lekarze zajmowali się Duńczykiem i nie było jeszcze wiadomo absolutnie nic o tym, co zaszło na boisku, Sylwia Dekiert skierowała rozmowę na to, czy turniej powinien być dalej rozgrywany, gdyby „spełnił się najgorszy scenariusz” .

Internauci krytykują słowa Sylwii Dekiert

Takie dywagacje wywołały oburzenie internautów. „Ale w TVP to jest poziom dna. Nic nie wiemy o stanie piłkarza, a oni dyskutują co z turniejem, jeśli sportowiec umrze” – skomentowała na Twitterze Marta Kiermasz z VOX FM. „Ciężko słuchać tych dywagacji. Trochę rozsądku by się przydało” – wtórował jej kolejny internauta. Podobnych głosów oburzenia pojawiło się więcej.

Co z Christianem Eriksenem?

Według oficjalnych doniesień UEFA, Duńczyk po reanimacji na boisku trafił do szpitala, a jego stan „jest stabilny”. Christian Eriksen przeszedł atak serca. Zgodnie z decyzją obu drużyn, mecz został wznowiony.

