Komentator TVP przypisał Ziemkiewiczowi stworzenie ważnego terminu. Interweniował Rachoń

Komentatorzy TVP Info w programie „#Jedziemy” rozmawiali o polsko-izraelskim sporze, który wybuchł po przyjęciu przez Sejm ustawy nowelizującej kodeks postępowania administracyjnego. Stanowcze słowa wymienili w tej sprawie w przestrzeni medialnej premier Mateusz Morawiecki i szef izraelskiego MSZ Yair Lapid.

– Należy się wystrzegać tłumaczeń, że obecna fala roszczeń organizacji żydowskich i oskarżania Polski o udział w Holocauście jest efektem tylko wewnętrznych rozgrywek politycznych w Izraelu. Wystrzegajmy się dawania łatwego alibi tamtej stronie, która nas cały czas atakuje – tak sprawę na antenie TVP Info komentował Zbigniew Górniak, dziennikarz TVP Opole. – To przedsiębiorstwo Holocaust, które nas ciągle oskarża o współudział i rzeczy, których nie zrobiliśmy, istnieje już dobrych 30 lat. Od połowy lat ’90 wmawia się Polakom, konstruuje się poczucie wstydu, sugeruje się, a ostatnio mówi się wprost, że pomogliśmy Hitlerowi zgładzić naród żydowski i nieźle się przy tym obłowiliśmy. To jest oczywiście wielką fabryką kłamstwa i poniżenia – dodał.

Wtedy wypowiedź przerwał Michał Rachoń. – Zbyszku, bardzo proszę, wyjaśnij skąd termin, którego użyłeś, bo to jest cytat. Być może nie wszyscy wiedzą co ten termin oznacza – poprosił gościa prowadzący.

– „Przedsiębiorstwo Holocaust” to chyba Rafał Ziemkiewicz wymyślił jako pierwszy… – zaczął Górniak.

– Nie, przepraszam bardzo, to jest tytuł książki publicysty Normana Finkelsteina, który opisał pewien kompleks zagadnień. Być może inne osoby się do tego odnosiły – dodał i ze względu na koniec czasu zaczął rozmowę z europosłem Ryszardem Legutko.

„Finkelstein stał się wrogiem w publicznym w Izraelu”

Po przerwie, w drugiej części programu „#Jedziemy dalej” Michał Rachoń ponownie nawiązał do książki „Przedsiębiorstwo Holocaust” Normana Finkelsteina.

– Historia tego naukowca jest bardzo ciekawa. Jest on synem polskich Żydów, którzy przeżyli Holocaust. Wykształcił się w USA i w swojej książce opisał mechanizm piętnowania, ale jednocześnie występowania o środki finansowe przez głównie amerykańskie instytucje działające na rzecz ofiar Holocaustu. Bardzo poważnie je skrytykował. Stał się wrogiem w publicznym w Izraelu i nie został wpuszczony do tego kraju – tłumaczył Rachoń.

Do sprawy ponownie odniósł się też Zbigniew Górniak. – To „przedsiębiorstwo Holocaust” domaga się przede wszystkim mienia bezspadkowego. To nie jest tak, że Polska nie chce oddać Żydom ich kamienic, ich nieruchomości, ich majątku – podkreślił publicysta. – Tu chodzi przede wszystkim o mienie bezspadkowe, do którego te organizacje, o których pisał Finkelstein, bezprawnie roszczą sobie prawo. A żeby to prawo uczynić bardziej wiarygodnym, okłamują światową opinię publiczną na temat współudziału Polaków w Holocauście – dodał.

