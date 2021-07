Wydawca „Pytania na śniadanie” zwolniony za pokazanie w TVP tęczowej flagi

Słowacka piosenkarka Karin Ann 14 lipca wystąpiła w programie TVP „Pytanie na Śniadanie”. Występ przypadł na obchodzony tego dnia Międzynarodowy Dzień Widoczności Osób Niebinarnych, a 19-letnia wokalistka zanim zaczęła występ, ogłosiła:

– Chciałabym zadedykować tę piosenkę społeczności LGBTQ w Polsce, bo wiecie, jak to wszystko tutaj wygląda, nie macie tu lekko. Zasługujecie by być kochani, zasługujecie by być bezpieczni. Jestem z wami, stoję tu z wami, kocham was. Karin Ann wyjęła wtedy tęczową flagę, symbol społeczności LGBT+ i przeszła do śpiewania piosenki.

Tęczowa flaga w TVP słynącej z unikania tego tematu w pozytywnym kontekście była zaskoczeniem dla widzów. W sieci szybko pojawiła się dyskusja na ten temat. Jak się okazuje, i w TVP nie zabrakło rozmów. OKO.Press podaje, że wydawca „Pytania na śniadanie”, który odpowiadał za pracę zespołu tamtego dnia, został zwolniony z uwagi na dopuszczenie do takiej sytuacji.

Wydawca Radosław Bielawski żegna się z „Pytaniem na Śniadanie”

Serwis podaje, że Radosław Bielawski po 12 latach pracy został zwolniony w nieprzyjemny sposób. Najpierw miał zostać wezwany na rozmowę i zawieszony. Nagle jednak okazało się, że wydawcę zwolniono, a dokładniej poinformowano, że nie zostanie mu przedłużona umowa o dzieło, którą miał zawartą z TVP. OKO.Press otrzymało informację o całej sytuacji od anonimowego pracownika TVP.

